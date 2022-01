Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe raccontano che Ariane, a seguito della dose massiccia di farmaci ingeriti, appiccherà accidentalmente un incendio al Fürstenhof. Werner, intanto, rifletterà se sia il caso di portare avanti il sordido piano ordito assieme a Christoph per colpire Kalenberg. Nel frattempo, la dark lady proporrà all'anziano albergatore di vendergli le sue quote del lussuoso hotel. Florian, infine, chiederà a Maja una seconda chance, ma la ragazza si mostrerà reticente a riguardo, così il guardacaccia deciderà di incastrare Erik per riconquistare la giovane von Thalheim.

Ariane appiccherà accidentalmente un incendio al Fürstenhof

Le trame tedesche della fiction daily creata da Bea Schmidt anticipano che Werner, Christoph e il dr. Kamml hanno messo in atto un piano particolarmente perfido per far credere ad Ariane di avere un tumore incurabile al cervello.

Convinta di essere una malata terminale, Kalenberg cambierà inevitabilmente il proprio atteggiamento nei riguardi dei suoi affetti, Erik in primis, ma i Saalfeld non avranno affatto piena della presunta redenzione della dark lady, somministrando a quest'ultima una dose ingente di farmaci atti a far venire alla donna i sintomi del tumore.

Ariane, completamente in balia da questa massiccia mole di pillole ingerita a sua insaputa, appiccherà accidentalmente un incendio nel lussuoso hotel rischiando la vita.

Fortunatamente, Kalenberg verrà tratta in salvo giusto in tempo, ma tale nefasto accadimento farà riflettere Werner se sia il caso di stoppare il piano diabolico messo in atto con Christoph.

Ariane, però, farà una proposta inaspettata all'anziano albergatore che stravolgerà completamente le carte in tavola: la dark lady proporrà all'albergatore di vendergli le sue quote del Fürstenhof a patto che Werner tenga il massimo riserbo a riguardo, specialmente con Christoph.

Il padre di Robert accetterà di buon grado l'offerta della dark lady e s'affretterà nel recuperare il denaro necessario, ma il fidanzato di Selina non ci metterà molto a scoprire il tradimento del socio.

Florian deciderà di incastrare Erik per riconquistare Maja

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe riportano che la faida familiare che coinvolge Vogt e von Thalheim, con protagonisti Erik e Cornelius, ha fatto sì che Florian e Maja si allontanassero sempre più.

Il guardacaccia, però, sarà più che mai intenzionato a riavvicinarsi alla sua amata e, a tal proposito, chiederà alla figlia di Selina di concedergli una seconda possibilità.

Ricevendo picche dalla giovane von Thalheilm, Florian comprenderà che l'unico modo per riconquistare la ragazza sarà fare in modo che Cornelius ottenga giustizia.

A tal proposito, il giovane Vogt deciderà lui stesso di trovare le prove necessarie a incastrare il fratello Erik per consegnarlo alla polizia.