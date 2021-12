Non accenna a placarsi l'astio di Katia nei confronti delle principessine del GF Vip. Dopo aver definito le sorelle Selassié "tre carognette", la cantante lirica ha spostato la sua attenzione su Lulù e sulla storia d'amore che sta vivendo con Manuel. Chiacchierando con Giucas, la vippona si è lasciata andare a giudizi piuttosto severi nei confronti della ragazza, ma anche sul futuro della coppia dopo la fine del programma.

Pareri negativi sulla principessina del GF Vip

Dopo averla definita una "carogna" per difendere l'amica Manila, Katia se l'è presa di nuovo con Lulù all'interno della casa del GF Vip.

Parlando con Giucas della relazione che la principessina sta vivendo con Manuel da un mesetto a questa parte, Ricciarelli ha sentenziato: "Lo sta intossicando".

Secondo la cantante lirica, dunque, Bortuzzo si starebbe rovinando l'esperienza nel reality trascorrendo la maggior parte della giornata assieme a Selassié, con la quale fa ormai coppia fissa dopo il ritiro di Aldo Montano.

La veterana del cast, inoltre, ha criticato anche l'aspetto fisico della giovane quando ha detto "non è neanche bella". Non è la prima volta, infatti, che Katia si interroga sulle ragioni che hanno spinto il nuotatore a cambiare idea su Lucrezia da un giorno all'altro, passando dal volerla fuori dal gioco a dichiararle amore folle.

Il mago del GF Vip parla del futuro della coppia

Giucas si è mostrato d'accordo con tutto ciò che ha detto Katia, anzi ha azzardato un'ipotesi su ciò che accadrà alla coppia una volta che il GF Vip chiuderà i battenti in primavera.

"Questo lo penso anch'io, ma quando escono di qua... salutami a soreta", ha fatto sapere Casella in merito all'evoluzione che potrebbe avere il rapporto tra Manuel e Lulù lontano dalle telecamere.

Il mago, poi, si è detto felice della serenità che Bortuzzo ha raggiunto nell'ultimo periodo, salvo poi aggiungere: "Adesso ha una carica che gli fa bene, ma fuori di qua finirà tutto. Durerà da Natale a Santo Stefano".

I senior del gruppo, dunque, sono certi del fatto che la principessina e il nuotatore non siano anime gemelle, e che non appena lui metterà piede fuori dalla casa e tornerà alla sua vita di sempre, questo amore sarà solo un lontano ricordo.

La rabbia dei fan del GF Vip

Chi ha intercettato la conversazione tra Giucas e Katia, si è esposto per protestare per le cose poco carine che sono state dette soprattutto su Lulù.

"Queste parole per me sono agghiaccianti, la descrivono come se fosse un oggetto", "Lei che dice che non è neanche bella, sono schifata", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sul dialogo tra Casella e Ricciarelli, quello in cui la principessina è stata accusata di intossicare Manuel con i suoi modi di fare un po' troppo pressanti.

La cantante sembra portare avanti una vera e propria battaglia contro la principessina etiope, tant'è che l'ha rimproverata più volte per ciò che fa ma anche per ciò che non fa all'interno della casa del GF Vip (Lulù è criticata dai compagni perché collabora poco nelle pulizie e non rispetta i turni in cucina).

Dopo la puntata del 27 dicembre, Katia si è detta piuttosto indispettita dal non aver potuto nominare Lucrezia (è stata eletta immune dagli altri vipponi) e l'ha definita una carogna esattamente come le sorelle Clarissa e Jessica.

La giovane Selassié, però, può contare sul sostegno di tanti telespettatori, gli stessi che hanno sempre creduto nel suo sentimento per Bortuzzo anche quando quest'ultimo la respingeva in malo modo e si augurava che venisse eliminata dal gioco per poter vivere più liberamente l'esperienza nel reality di Canale 5.