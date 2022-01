Risveglio polemico per Katia Ricciarelli all'interno della casa del GF Vip. Questa mattina, dopo aver affrontato la scoppiettante puntata serale del 21 gennaio, la cantante lirica non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Federica, una delle ultime concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, la quale non sta per niente simpatica all'ex moglie di Pippo Baudo. E, così, stamane Katia ha colto la palla al balzo per rimproverare la giovane Federica.

Katia Ricciarelli polemica anche con Federica nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, il risveglio è stato decisamente polemico per Katia Ricciarelli che a distanza di quattro mesi continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del reality show Mediaset, in grado di creare dibattiti e discussioni all'interno della casa.

La cantante lirica ha rimproverato la giovane Federica Calemme perché non l'avrebbe salutata e, visibilmente indispettita, non ha perso occasione per bacchettarla in casa.

"Buongiorno Federica. Al mattino si dice buongiorno", ha sbottato Katia Ricciarelli puntando il dito contro Federica e accusandola di averle negato il saluto al suo risveglio.

La frecciatina di Katia contro Federica sul mancato saluto mattutino in casa

"Ma già ti ho salutato prima, io saluto sempre", ha subito sbottato Federica che ha prontamente replicato all'attacco della cantante lirica.

"Di solito me ne accorgo", ha replicato ancora Katia che è rimasta ferma sulla sua posizione mentre Federica le faceva presente il fatto che l'avesse salutata pochi minuti prima, mentre si trovava in compagnia di Barù all'interno della casa del GF Vip.

Insomma ancora una volta Katia non le ha mandate a dire, ma del resto fin dal primo momento in cui Federica ha messo piede all'interno della casa di Cinecittà, la cantante lirica non ha mai nascosto la poca simpatia che prova nei suoi confronti.

Federica si sfoga con Sophie Codegoni dopo il rimprovero di Katia al Grande Fratello Vip 6

Subito dopo aver subito il rimprovero da parte di Katia Ricciarelli, ecco che Federica ha avuto modo di raccontare quanto fosse accaduto alla sua amica Sophie, con la quale ha stretto un buon rapporto di confidenza all'interno della casa.

Immediata la reazione di Sophie che non è apparsa per nulla stupita e meravigliata di questo rimprovero da parte di Katia nei confronti di Federica, ed ha sottolineato il fatto che spesse volte è capitato anche con lei.

E così, secondo i giovani di questa sesta edizione del GF Vip, quello di Katia Ricciarelli sarebbe una sorta di vizio rimproverarli per la mancanza di saluto al mattino.