Katia Ricciarelli continua a essere al centro delle dinamiche del GF Vip. Dopo l'attesissima puntata andata in onda nella serata del 7 gennaio, durante la quale la cantante lirica è stata bacchettata e rimproverata dal conduttore Alfonso Signorini per gli scivoloni a tinte razziste nei confronti della principessina Lulù, Katia ha rivelato a Soleil quello che le hanno detto in confessionale gli autori, subito dopo la diretta trasmessa su Canale 5.

Il retroscena di Katia sugli autori del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la diretta Katia ha incassato il colpo beccandosi la ramanzina di Alfonso Signorini, che ha condannato le sue uscite infelici e razziste verso Lulù.

Al tempo stesso, però, il conduttore ha bacchettato duramente anche la principessina per le sue espressioni e le sue parolacce nei confronti della cantante lirica.

Un modo di fare che ha indignato una parte degli utenti social, che si è schierata in difesa di Lulù e contro Ricciarelli.

A distanza di ore dalla fine della puntata del GF Vip, seguita da una media di tre milioni e mezzo di spettatori, Katia Ricciarelli ha rivelato a Soleil Sorge ciò che le hanno detto gli autori in confessionale.

La cantante, senza alcun tipo di esitazione, ha fatto sapere di aver ricevuto i complimenti per il modo in cui ha gestito e affrontato la situazione durante la puntata serale.

Katia Ricciarelli rivela cosa le hanno detto gli autori dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6

"Ieri ho avuto i complimenti da tutti dall'alto, per come mi sono comportata" ha rivelato Katia, svelando così questo retroscena su quanto le è stato detto in confessionale dagli autori del GF Vip.

"Mi è costato molto, l'ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Perché poi stanno male anche loro" ha aggiunto Katia parlando sempre degli autori e di chi gestisce la macchina del GF Vip capitanato da Signorini.

Sta di fatto che, nonostante tutto, il clima all'interno della casa del GF vip è tutt'altro che sereno.

Lulù ancora polemica contro Katia dopo il confronto al GF Vip

Dopo la puntata Lulù ha ammesso di non essere per niente tranquilla e non ha nascosto la sua delusione per i mancati provvedimenti degli autori nei confronti di Katia, che non è stata punita con la squalifica bensì solo con una ramanzina.

Lulù, senza troppi giri di parole, ha ammesso che si sarebbe aspettata l'espulsione di Katia dal cast del GF Vip e il fatto che ciò non sia accaduto, per lei, vuol dire trasmettere un brutto messaggio ai telespettatori che seguono e commentano il reality show.