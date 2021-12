Clarissa Selassié non è più una concorrente del GF Vip, tuttavia continua a seguire le vicende che si susseguono nella casa più spiata d'Italia dove sono ancora "recluse" le sue sorelle Jessica e Lulù.

In un'intervista a SuperGuidaTv, la 19enne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su alcuni ex compagni d'avventura. In particolare, la principessa ha criticato l'atteggiamento di Alex Belli e Katia Ricciarelli.

La stoccata a Belli

Al Grande Fratello Vip 6 si è discusso molto dell'amicizia speciale nata tra Alex Belli e Soleil Sorge. Clarissa ha sparato a zero sull'artista emiliano, dichiarando: "Credo che Alex sia un attore non competente che recita pure molto male".

In merito al legame instaurato con Soleil, la sorella minore di Jessica e Lulù sostiene che l'influencer italo-americana non sia una vittima di Belli ma una complice.

Secondo l'ex gieffina, chi si avvicina ad un uomo già impegnato sa bene come può andare a finire. Clarissa ha aggiunto che Sorge ha mancato di rispetto perché ha giocato con i sentimenti di una donna sposata come Delia Duran.

Ex gieffina delusa da Ricciarelli

Nell'ultimo periodo di permanenza al GF Vip, Clarissa e le sue sorelle hanno discusso spesso con Katia Ricciarelli. La 19enne ha confidato di esserci rimasta male per il comportamento della cantante lirica. La principessa ha precisato che in principio Katia per loro era stata come un punto di riferimento nel Reality Show di Canale 5.

Per questo motivo, nessuna delle sorelle Selassié si sarebbe mai aspettata determinate parole da Ricciarelli, la quale è arrivata a definire le tre ragazze come "serve e cagnolini". Lulù è stata etichettata anche come "patetica". Katia ha poi aggiunto che non vorrebbe mai delle nipoti come Clarissa, Lulù e Jessica.

A tal proposito, Clarissa ha sottolineato: "Tutto ciò mi ha estremamente deluso e ferito".

Cosa pensa la principessa del ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel

Tra i vari argomenti affrontati da Clarissa, c'è stato anche quello relativo al ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In precedenza l'ex gieffina si era detta contraria perché preoccupata che la sorella maggiore potesse essere nuovamente illusa.

Adesso, però, la 19enne ci ha tenuto a precisare di non aver mai giudicato il nuotatore. Tuttavia, Selassié ha evidenziato che, dal suo punto di vista, Manuel avrebbe dovuto evitare di utilizzare parole forti nei confronti di Lulù: "Da lui mi sarei aspettata che l'aiutasse a migliorare non che la criticasse".

I preferiti di Clarissa

Clarissa Selassié ha spiegato quali sono i suoi vipponi preferiti. Ha menzionato Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Giacomo Urtis in coppia con Valeria Marini e Davide Silvestri: "Anime leggere, piene d'amore e sincerità".

Invece, tra le persone che hanno deluso la principessa ci sono Manila Nazzaro e Giucas Casella: la prima avrebbe più volte offeso la cultura delle sorelle Selassié durante una cena a tema etiope, mentre il secondo non ha mai avuto il coraggio di spiegare a Clarissa perché l'ha nominata.