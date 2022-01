Ieri 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, sesta edizione. Quello di ieri sera è stato un appuntamento abbastanza movimentato. Il conduttore Alfonso Signorini è infatti entrato nella casa per avere un confronto diretto con i suoi 'vipponi' e fare chiarezza sulle polemiche degli ultimi giorni. Tuttavia alcuni dei concorrenti, tra cui Barù, non hanno preso bene discorso del conduttore.

GF Vip, Barù non condivide il discorso di Alfonso

Ieri sera Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello per informare i concorrenti del fatto che i comportamenti che si sono visti nella casa e soprattutto alcune frasi pronunciate dai protagonisti hanno superato il limite e che l'immagine che stanno dando agli spettatori non rende loro onore.

Il discorso è stato generalmente condiviso fin quando, pur bacchettando Katia Ricciarelli, ne ha giustificato frasi e atteggiamenti dicendo che si tratta anche di una questione di età.

Secondo Signorini infatti una persona matura come la famosa cantante lirica sarebbe giustificata nel dire frasi come “Torna al tuo paese”, perché si tratterebbe di una mentalità, seppur sbagliata, che appartiene a quella generazione. Tuttavia, dopo la puntata, Barù ha criticato Signorini, scagliandosi in particolare contro la decisione del conduttore di difendere Katia e far passare quanto accaduto, cioè e frasi razziste rivolte nei confronti della principessa Lulù Selassiè, senza che venisse preso alcun provvedimento.

Barù ha detto: "Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli Stati Uniti saresti stato nei guai per queste frasi…sono cose brutte".

Non tutti i concorrenti si sono dichiarati d’accordo con lui, ma non hanno avuto il coraggio di esporsi.

Barù, nel corso della puntata di ieri, ha anche affermato di sentire di aver completato il suo seppur breve percorso all’interno del Grande Fratello VIP e di voler abbandonare il programma. Non ci resta che aspettare i prossimi appuntamenti per scoprire se Barù cambierà decisione o abbandonerà davvero il reality.

Il motivo per cui Alfonso non vuole squalifiche in questa edizione del Grande Fratello Vip

Da quando è iniziata questa nuova stagione del GF Vip in molti si sono chiesti come mai non ci siano stati provvedimenti nei confronti di Katia o di altri concorrenti, a differenza di quanto successo nelle edizioni precedenti. Durante la diretta Alfonso ha spiegato che il Grande Fratello è da considerarsi come uno spaccato del nostro paese, anche per le cose negative: da un lato ci sono persone di età avanzata, come Katia Ricciarelli, che hanno un tipo di mentalità diversa e che guardano con un occhi diversi una persona di colore, che però è una mentalità che fortunatamente adesso non fa quasi più parte della nostra società.

Dall'altro invece ci sono persone come Lulù che sono nuove generazioni, che non hanno riconoscenza e rispetto per l'esperienza di una persona matura e quindi mancano spesso di riguardo ed educazione. A questo punto Cipriani ha preso la palla al balzo per dire la sua opinione: "se al terzo richiamo non capiscono, allora sono da squalifica, perché tanto non capiranno mai".

Signorini ha replicato indispettito dicendo: "Nella storia del Grande Fratello ci sono state squalifiche inappropriate. Quella di Fausto Leali è stata la più sbagliata che si potesse fare ed io nello stesso errore dello scorso anno non ci casco, anche perché sono convinto che Katia non sia razzista".