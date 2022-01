Disavventura per Manila Nazzaro all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, l'ex Miss Italia ha svelato di aver perso ben due denti.

Un duro colpo per Manila, la quale dopo la perdita di un dente particolarmente in vista, ha chiesto aiuto agli autori del reality show, con la speranza di poter risolvere la questione prima della messa in onda della nuova puntata serale.

Manila perde denti nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, gli ultimi giorni non sono stati facili per Manila Nazzaro all'interno della casa del GF Vip. L'ex Miss Italia, infatti, ha raccontato di non essere stata bene e, in primo momento, ha svelato di aver perso parte di un dente.

In quell'occasione Manila ammise di non essere in perfetta forma fisica e di essere provata da questa situazione, svelando di aver già parlato in confessionale per mettere al corrente gli autori di quello che era accaduto.

Ma il colpo di scena è arrivato nel corso della cena di ieri sera al GF Vip, quando Manila ha perso un altro dente.

Durante la cena al GF Vip, Manila Nazzaro scopre di aver perso un altro dente

La concorrente protagonista di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, stava cenando quando ad un certo punto si è alzata di scatto ed è subito corsa in bagno.

Manila ha anche fatto un po' preoccupare gli altri commensali che in quel momento hanno assistito alla sua fuga dalla cucina per recarsi in bagno, dove Manila ha fatto i conti con l'ennesima brutta scoperta.

L'ex Miss Italia, infatti, si è resa conto di aver perso un secondo dente. "E' quello avanti", ha esclamato Manila visibilmente provata da questa situazione e dalla perdita di ben due denti nel giro di pochi giorni.

Subito dopo essersi resa conto della "gravità" della situazione, Manila ha scelto di chiedere aiuto agli autori.

Manila chiede aiuto agli autori dopo la perdita di ben due denti al Grande Fratello Vip (Video)

La concorrente si è recata di corsa in confessionale per informarli di questa nuova disavventura che l'ha vista protagonista e per chiedere un eventuale aiuto.

Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente.

Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l'imbarazzo, gesù#GFVIP pic.twitter.com/OV64kt8ulP — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖🍵 N63% (@vivosurealtime) January 27, 2022

A quanto pare, infatti, da diversi giorni Manila chiederebbe alla produzione del GF Vip di farle incontrare un dentista, così da poter risolvere la questione.

La richiesta di Manila verrà presa in considerazione dagli autori e quindi dalla produzione del reality show?

In attesa di scoprirlo, l'ex Miss Italia in questi giorni è stata al centro dell'attenzione anche per le nuove liti che sono scoppiate in casa con Soleil Sorge. Le due si sono ritrovate ai ferri corti dopo una battutina al vetriolo dell'influencer, che l'ha definita la "lavapiatti" di questa sesta edizione del GF Vip.