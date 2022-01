Soleil Sorge, con il suo carattere molto forte, è sempre al centro delle polemiche. Questa volta ha ricevuto delle accuse molto pesanti da parte della sua rivale in amore Delia Duran. La donna ha dichiarato che l'influencer è sporca e che non si occupa molto della sua igiene personale.

Soleil sotto accusa: scarsa igiene personale

Soleil Sorge è finita ancora una volta al centro delle polemiche. In varie occasioni i suoi coinquilini l'hanno accusata di non prendersi particolare cura di se stessa. Una nuova accusa sulla scarsa igiene personale è arrivata direttamente dalla sua rivale Delia Duran.

La moglie di Alex Belli ha puntato il dito contro l'influencer, ma questa volta non per il triangolo amoroso che le vede protagoniste. Parlando con Miriana Trevisan, Delia si è lasciata andare a forti accuse nei confronti della sua rivale in amore. Le parole della modella hanno avuto un grande riscontro sul web, ma molte persone hanno invitato chi è vicino a Soleil a sporgere una querela nei confronti della donna. Le accuse sono davvero molto pesanti, ma bisogna sottolineare che non è la prima volta che vengono fatte durante questa edizione del Grande Fratello Vip.

Delia Duran punta il dito contro Soleil: 'Quella donna è sporca'

Delia, parlando con Miriana Trevisan, ha spiegato di essere entrata nel bagno dopo che era appena uscita Soleil e di aver trovato la stanza sporca.

La donna ha voluto sottolineare che era stata Soleil a lasciare il bagno sporco e a non pulire nulla dopo averlo usato, non Giucas Casella, che in passato è stato accusato di lasciarlo sporco. La moglie di Alex Belli è sicura di aver visto la sua rivale uscire dalla stanza. "Quella donna è sporca! A me la sporcizia fa schifo" ha dichiarato Delia, aggiungendo di aver trovato anche i capelli nella tazza e rimproverando l'influencer per non essersi preoccupata di pulire dopo aver usato il bagno.

Miriana Trevisan, nonostante non abbia nessuna simpatia per Soleil, ha messo in dubbio il discorso della modella, sottolineando che non le sembra una persona sporca e ribadendo che probabilmente era stato Giucas Casella ad andare in bagno, ma Delia è stata irremovibile, perché l'ha vista uscire dalla stanza.

Stesse accuse per Soleil da parte di Alessandro Basciano

Non è la prima volta che Soleil deve affrontare delle accuse del genere. Poche settimane fa è stata attaccata da Alessandro Basciano, sempre sullo stesso argomento. "Non si lava e le puzzano i piedi" aveva dichiarato il compagno di Sophie Codegoni, parlando proprio dell'influencer. La questione dei piedi di Soleil è diventata virale sul web, anche a causa di un'inquadratura particolare che mostrava i piedi scuri della gieffina. L'igiene, quest'anno al Grande Fratello Vip, sembra essere un optional per diversi inquilini.