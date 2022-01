Nella casa del GFVip è scoppiato il "copione-gate". Tutto è partito da una segnalazione di Jessica Selassié la quale sospetta che Delia abbia un copione nell'armadio. La principessa ha sostenuto di avere pizzicato Delia Duran mentre leggeva un bigliettino che custodisce gelosamente nell'armadio. Dopo avere notato la stessa identica cosa, Manila Nazzaro ha deciso di indagare. A quanto pare, la modella non nasconde nulla nel suo armadio ma solamente un oggetto ritenuto fondamentale per il suo look: delle coppette per coprire il seno.

I dubbi della Principessa

Nella giornata di domenica 30 gennaio, Jessica ha fatto una confidenza ad alcuni suoi compagni d'avventura. La diretta interessata ha spiegato di essere entrata improvvisamente nella stanza dove dorme Delia. A quel punto la principessa ha sostenuto di avere avuto l'impressione che la coinquilina stesse leggendo un biglietto nascosto nell'armadio: "Quando ci ha visto entrare è sbiancata e ha spinto con la mano".

La 26enne ha precisato che l'armadio utilizzato dalla gieffina, prima era di Carmen Russo e di Nathaly Caldonazzo. Attualmente invece, lo starebbe utilizzando solo Delia ma senza tenerci moltissimi vestiti.

Manila 'affronta' Delia

In seguito al racconto di Jessica, Manila ha confidato di avere notato lo stesso atteggiamento "sospetto" di Delia.

A quel punto la diretta interessata ha fatto sapere di avere indagato. Senza peli sulla lingua l'ex Miss Italia ha rivelato di essersi diretta da Delia Duran e di avere trattato l'argomento con tono ironico: "Un mistero aleggia nella casa da stamani. Cosa fai spesso dentro l'armadio?".

Nel prosieguo, Nazzaro ha fatto sapere di essere andata dritta al punto nei confronti della modella sudamericana: "Leggi una lettera, una cosa particolare?".

Come riportato dalla 44enne pugliese a Duran, in molti l'avrebbero vista altre volte nascondere qualcosa nell'armadio.

Duran non legge un copione

Manila Nazzaro ha spiegato che Delia è apparsa spiazzata dalla sua domanda. Poi, senza problemi ha invitato la coinquilina ad aprire l'armadio e vedere con i suoi occhi che non c'era alcuna lettera.

Come riferito dall'ex Miss Italia, la modella le ha spiegato di prendersi spesso dei momenti per lei.

In merito a cosa nasconde Delia nell'armadio, Manila ha rassicurato i suoi coinquilini: "Non c'è nulla, a parte i vestiti e le sue cose". Nazzaro ha fatto sapere che Duran le ha confidato di non utilizzare il reggiseno, quindi per non farlo notare indossa delle coppette per non apparire volgare. Spesso, dunque, si sistema tali coppette nell'armadio, perché il bagno è sempre occupato. A quel punto Manila ha commentato con ironia il sospetto dei gieffini: "Siamo stati scemi a pensare che avesse delle cose da leggere".

Insomma, in meno di 24 ore il "copione-gate" è stato smontato.