Tempi difficili per Soleil Sorge all'interno della casa del GF Vip. Durante le ultime settimane, l'ex protagonista di Uomini e donne ha dovuto fare i conti con l'arrivo del ciclone Delia, moglie di Alex Belli che ha letteralmente stravolto le dinamiche e anche alcuni rapporti che si erano create in questi mesi all'interno della casa. E così, durante un momento si sfogo con il suo ex Gianmaria Antinolfi, Soleil ha spiazzato svelando di essere addirittura pronta a prendere provvedimenti legali.

Soleil al centro delle dinamiche per la love story con Alex Belli al GF Vip

Nel dettaglio, dopo l'arrivo in casa di Delia Duran nella casa del GF Vip, Soleil Sorge si è ritrovata più volte al centro dell'attenzione mediatica e delle polemiche per il suo discusso rapporto con l'attore Alex Belli.

Secondo Delia, tra Soleil e suo marito ci sarebbero stati degli incontri "intimi" sotto le coperte, quando si isolavano dal resto del gruppo all'interno della casa e finivano per trascorrere la notte insieme.

Una versione dei fatti che Soleil ha sempre rigettato al mittente, ribadendo a chiare lettere che tra lei e Alex non ci sarebbe stato nulla di proibito, così come vogliono far credere.

Il duro sfogo di Soleil Sorge con Gianmaria Antinolfi

Ma qual è la verità dei fatti? In questi giorni anche gli altri inquilini della casa del GF Vip sono tornati a parlare di questa vicenda, alludendo al fatto che tra Soleil e Alex ci sarebbero stati dei momenti di intimità sotto le coperte.

Sta di fatto che, questo chiacchiericcio che ruota intorno all'ex protagonista del dating show Uomini e donne, durante le ultime ore l'ha portata a sbottare duramente.

Soleil ha avuto modo di sfogarsi con il suo ex Gianmaria all'interno della casa di Cinecittà a proposito di queste situazioni che la vedono protagonista nella casa di Cinecittà, e non ha nascosto che potrebbe agire anche per vie legali.

L'annuncio di Soleil, pronta a prendere provvedimenti legali al Grande Fratello Vip

"Basta, adesso prendo provvedimenti legali se non la fanno finita.

Non ne posso più", ha sbottato Soleil parlando con il suo compagno di gioco e svelando la sua intenzione.

Insomma Soleil sembra essere stufa di questo chiacchiericcio, sia nella casa del Grande Fratello Vip ma anche all'esterno, che si fa sul suo conto.

Quale sarà a questo punto la sua decisione finale? Passerà davvero alle vie legali così come ha svelato parlando con Gianmaria, oppure eviterà di farlo?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, intanto in vista della puntata di lunedì 24 gennaio, Soleil si trova al televoto (ma senza eliminazione) assieme a Federica Calemme e Kabir Bedi.