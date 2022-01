A distanza di un anno dalla partecipazione di Alda D'Eusanio al GFVip, la giornalista ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo. La diretta interessata, senza peli sulla lingua, ha attaccato Signorini (conduttore del Reality Show) per la mancata squalifica di Katia Ricciarelli. Inoltre, la 71enne ha puntato il dito anche contro Piersilvio Berlusconi.

D'Eusanio fu squalificata

Alda D'Eusanio ha preso parte alla quinta edizione del GFVip. Tuttavia, la giornalista venne squalificata qualche giorno dopo il suo ingresso. Il motivo? La 71enne aveva insinuato che Laura Pausini fosse sposata con un uomo violento.

La concorrente venne squalificata immediatamente dopo lo scivolone. Una volta uscita dalla casa di Cinecittà, D'Eusanio aveva rivolto le sue scuse alla cantante e al marito: "Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio sereno e felice".

Lo sfogo dell'ex gieffina

In un'intervista, D'Eusanio ha detto la sua sul caso "Ricciarelli". La cantante lirica, in un momento di rabbia, ha pronunciato una frase a sfondo razzista contro Lulù Selassié. Nonostante alcuni utenti sul web abbiano chiesto dei provvedimenti per la cantante, in puntata Signorini (dopo una strigliata a tutti i concorrenti) ha spiegato di essere contro le squalifiche.

A causa del mancato provvedimento alla soprano, Alda D'Eusanio ha lanciato una stoccata al conduttore del reality show: "Per Katia c'è una rete di protezione al GFVip.

Io invece, sono stata cacciata a pedate". La giornalista ha sostenuto che la sua squalifica è stata sacrosanta, ma meritava di uscire dalla casa anche Ricciarelli perché non può passare sul piccolo schermo una frase a sfondo razzista. Le dichiarazioni incriminate e pronunciate dalla 76enne sono testuali: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla".

Alda ha citato in giudizio Mediaset

Nel corso dell'intervista, la 71enne ha dichiarato di avere fatto causa a Mediaset. Alda ha spiegato di avere atteso per due mesi delle risposte dal colosso di Cologno Monzese, ma nel momento in cui nessuno si è fatto vivo ha deciso di agire per vie legali. D'Eusanio ha rivelato che né Signorini né Piersilvio Berlusconi si sono più fatti sentire: "Hanno preso la decisione di cacciarmi via con infamia".

L'ex gieffina ha sostenuto che Mediaset abbia cancellato senza precedenti una giornalista con 40 anni di carriera. Non avendo ricevuto spiegazioni, l'ex concorrente del GFVip ha ritenuto di non aver potuto fare altro che citare in giudizio l'azienda televisiva. Infine, Alda D'Eusanio ha fatto notare che oltre a non essere stata più chiamata negli studi Mediaset anche in Rai è stata "cancellata".