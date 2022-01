Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana 24-28 gennaio 2022, con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fortunata soap rivelano che ci saranno delle amare sorprese per la coppia Vittorio-Umberto, dato che i due faranno una terribile scoperta sugli affari che stanno portando avanti con Dante. Spazio poi ai dubbi di Agnese che comincerà ad avere dei sospetti sul conto di sua figlia Tina e del rapporto con Vittorio Conti.

Umberto scopre la truffa di Dante Romagnoli: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 28 gennaio, rivelano che Umberto prenderà di nuovo in mano le redini di quel contratto che hanno stipulato con gli americani, in accordo anche con Dante Romagnoli.

Trattasi di una iniziativa di lavoro che, lo stesso Umberto, ha sponsorizzato in tutti i modi, convincendo Vittorio ad accettarla.

Eppure, la realtà dei fatti sarà completamente differente: Umberto, infatti, scopre che all'interno di quel contratto vi è una clausola fortemente sfavorevole per gli affari del Paradiso.

Vittorio e Umberto ingannati e 'truffati' da Dante

Umberto, quindi, metterà subito al corrente Vittorio di quello che sta accadendo: i due sono stati così "truffati" da Dante Romagnoli e dopo questa scoperta non potranno fare a meno di affrontare la questione.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Dante verrà messo alle strette dalla coppia Conti-Guarnieri. Anche Beatrice non la prenderà bene e, proprio come Vittorio e Umberto, si sentirà ingannata e truffata da Romagnoli, che ha cercato di fare il furbo in tutta questa vicenda.

Come si risolverà questa situazione? Quale sarà a questo punto l'atteggiamento di Vittorio e Umberto nei confronti di Dante e di questo importante contratto lavorativo con gli americani?

Adelaide ancora sotto pressione per la morte di Ravasi

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda fino al 28 gennaio 2022, rivelano che ci saranno delle amare sorprese anche per Adelaide.

La contessa, infatti, verrà convocata da un magistrato: deve essere nuovamente interrogata in merito alle indagini legate alla morte di Achille Ravasi.

Un duro colpo per Adelaide che, questa volta, apparirà fortemente preoccupata dalla situazione che si è venuta a creare. Cosa nasconde la contessa e perché questo interrogatorio che la attende sulla morte di suo marito Achille, la rende così così nervosa?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate previste a febbraio su Rai 1.

Occhi puntati anche si Irene: le trame della soap opera rivelano che la ragazza cercherà in tutti i modi di convincere il padre di Gabriella a non vendere l'appartamento, anche se c'è chi ha messo gli occhi sopra a quella casa e non vuole lasciarsela scappare.

Agnese si intromette negli affari di Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 24-28 gennaio

Spazio poi ai dubbi di Agnese: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 28 gennaio 2022, rivelano che la donna comincerà ad avere il sospetto sul fatto che tra sua figlia Tina e Vittorio ci sia del tenero.

Agnese si confronterà così con Armando che, per prima cosa, chiederà alla donna di non intromettersi in queste questioni di cuore e quindi di starne fuori.

Agnese, però, non riuscirà a stare ferma e temendo che sua figlia stia compiendo un grave sbaglio, deciderà di mettersi all'opera per cercare di risolvere, a modo suo, la situazione. Per prima cosa, quindi, la donna si metterà in contatto con Sandro Recalcati, la persona che aveva conquistato il cuore di Tina.

La risposta di Sandro non si farà attendere: l'uomo, infatti, deciderà di tornare subito in città e sarà protagonista di un incontro faccia a faccia con Tina.