Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié, un "triangolo" che ha caratterizzato le vicende delle ultime settimane del Grande Fratello Vip. Se all'inizio le due si "contendevano" il ragazzo, adesso le cose sembrano più chiare. Alessandro e Sophie cercano di costruire qualcosa, ma a lui non piace il fatto che la ragazza metta sempre in mezzo Jessica nelle loro questioni.

Alessandro 'incolpa' Sophie di mettere sempre in mezzo Jessica

Dopo il bacio di Capodanno tra Alessandro e Sophie, le cose sarebbero dovute essere tutte in discesa, invece il loro rapporto arranca ancora un po'.

I due fanno un po' fatica a conoscersi e se da una parte Sophie non sa come approfondire la conoscenza, dall'altra Alessandro vorrebbe che lei si sbilanciasse un po'.

Tra loro, inoltre, aleggia "il fantasma" Jessica. Infatti nonostante la principessa abbia ribadito di non essere più interessata ad Alessandro, si trova sempre in mezzo alle dinamiche della coppia e tale cosa è diventata argomento di discussione durante un confronto tra Sophie e Alessandro in sauna.

In un momento in cui la ragazza annoverava una complicità più forte con Jessica, il ragazzo l'ha "incolpata" di metterla sempre in mezzo ai loro discorsi: "Queste dinamiche che metti sempre in mezzo Jessica le crei tu, perché se tu analizzi il mio comportamento, io con Jessica sono uguale dall'inizio alla fine".

Alessandro a Sophie: “queste dinamiche che metti in mezzo Jessica le fai tu”



Quindi forse è sveglio il ragazzo#gfvip pic.twitter.com/wOejHptdkU — Echoes of Silence 🎈 (@Darkest36517603) January 3, 2022

Alessandro sprona Sophie a lasciarsi andare

Alla fine Alessandro ha spronato Sophie con un "fallo fino in fondo, lasciati andare perché io mi sto lasciando andare".

La ragazza, timidamente, ha risposto con un "lo sto facendo", aggiungendo però "c'è qualcosa che non sta capendo", ma per Alessandro è tutto "molto chiaro". Riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Alessandro sta cercando di dire qualcosa in codice a Sophie. 🤹‍♂️🎪#Gfvip pic.twitter.com/HWgU1JfmtX — More Inside🌙 (@MoreInsideX) January 3, 2022

Anche perché prima di questo confronto Alessandro ha palesato i suoi dubbi a Jessica.

Secondo il suo parere lui si sarebbe molto esposto con Sophie, ma vede che la ragazza non fa altrettanto, per questo crede che si debba "sbilanciare un po’, perché dall’altra parte c’è una persona che non si fida a prescindere però lo fa". Per Jessica, Alessandro deve agire con i fatti e non con le parole, in maniera tale che Jessica si possa fidare.

Gli inquilini della casa non credono alla coppia Alessandro-Sophie

Nella casa, intanto, continua il gossip sulle "coppie" e durante una conversazione tra Soleil, Eva, Barù, Carmen, Giacomo e Katia Ricciarelli, proprio quest'ultima, in merito ai sentimenti che potrebbero esserci tra le coppie Alessandro-Sophie e Gianmaria-Federica, ha candidamente dichiarato: "Ma ragazzi non avete capito che non c’è niente da nessuna parte?".

Katia su sophie-alessandro Gianmaria-Federica:

“Ma ragazzi non avete capito che non c’è niente (sentimento)da nessuna parte”

Tutti loro: Ma quello è scontato ahahha



MIODIO LA VECCHIA HA RAGIONE SONO COPPIE TROPPO FINTE ED È COSÌ PALESE CHE FINGONO STI 4 #gfvip pic.twitter.com/HJZJagJUPf — CIAUUU (@Soleilcentrica) January 2, 2022

La cantante ha trovato l'appoggio dei suoi compagni di viaggio, con un Giacomo che ironicamente ha detto: "Ma è ovvio, alle 10:30 poi uno non ha più niente da fare". Tale chiacchierata diventerà argomento di discussione durante la puntata serale del Grande Fratello Vip del 3 gennaio?