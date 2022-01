La soap opera di origini turche Love is in the air appassiona sempre più il pubblico italiano, con tanti colpi di scena inaspettati. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 10 al 14 gennaio 2022, i due protagonisti assoluti Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dopo essere usciti dal tribunale si vedranno costretti a vivere insieme con loro figlia Kiraz (Maya Başol).

Anticipazioni Love is in the air, puntate dal 10 al 14 gennaio: Aydan si serve della signora Deniz per mettere in cattiva luce Eda

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio dalle ore 16:30 circa, raccontano che per iniziare Aydan (Neslihan Yeldan) sempre più felice di essere nonna non mollerà affatto la presa, visto che continuerà a darsi da fare per riuscire a ottenere a tutti i costi l’affidamento della nipotina Kiraz. Per raggiungere il suo obiettivo, la compagna di Kemal (Sinan Taymin Albayrak) dopo aver fatto mettere una firma al figlio con un vile inganno, si servirà della complicità della signora Deniz (Ayşe Akın): quest’ultima non si tirerà indietro quando avrà il compito di far avere ad Aydan dei dati in grado di poter mettere in cattiva luce Eda.

Intanto a proposito del ricco imprenditore comincerà a svolgere il suo ruolo di padre, ma purtroppo tutto ciò che farà per recuperare il tempo perso con la figlia Kiraz non piacerà per niente a Eda: quest’ultima non gradirà il fatto di vedere Serkan viziare la loro bambina.

Eda apprende che Aydan vuole ottenere la custodia di sua figlia

In seguito la paesaggista Eda in maniera casuale sentirà Aydan parlare durante una conversazione telefonica, della sua intenzione di inviare al tribunale una richiesta di affidamento, ma non prima di aver raccolto testimonianze a suo favore: in poche parole Eda apprenderà che la signora Bolat vuole convincere il giudice a dare a Serkan la custodia della figlia Kiraz.

Nel contempo i telespettatori vedranno anche Ayfer (Evrim Doğan) farà la stessa mossa di Aydan. Le cose però non andranno come previsto, dato che ad averla vinta non sarà né quest’ultima e né la signora Yildiz, poiché il giudice chiederà a Serkan ed Eda di condividere la stessa casa per qualche giorno per il bene della loro bambina. Come andrà la convivenza tra il facoltoso imprenditore ed Eda? Aydan e Ayfer invece si rassegneranno dopo aver fallito il loro piano?