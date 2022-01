L'ingresso di Delia nella casa del Grande Fratello Vip, ha smosso gli animi della maggior parte dei concorrenti. La sera del 30 gennaio, ad esempio, la moglie di Alex ha litigato con Alessandro per un motivo abbastanza banale: lei sosteneva di aver sentito Basciano sparlare della sua persona, lui ha negato tutto e l'ha accusata di fingere e mettere in scena solo teatrini per stare al centro dell'attenzione.

Scontro nella casa del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, ma Delia è riuscita nel difficile intento di litigare con molti compagni d'avventura.

Dopo essersi scontrata con Davide, Barù e Soleil, la bella Duran ha avuto qualcosa da rimproverare anche ad Alessandro.

Mentre erano in cucina per preparare la cena, la concorrente si è rivolta a Basciano consigliandogli di smetterla di parlare male di lei alle spalle.

Il ragazzo non ci ha pensato due volte a ribattere con tono deciso, smentendo categoricamente la teoria secondo la quale si sarebbe messo a criticare la moglie di Alex in sua assenza.

"Io non ti considero e mai lo farò, non sono come gli altri. Non sei al centro della mia attenzione, quindi non parlo mai di te", ha tuonato il vippone decisamente contrariato per l'accusa che gli era appena stata fatta.

La lite prima della puntata del Grande Fratello Vip

"Sei tu quella che fa gli show e i teatrini", ha aggiunto Alessandro prima di apostrofare Delia con parole forti che non sono piaciute alla maggior parte degli spettatori del Grande Fratello Vip.

Rivolgendosi alla compagna d'avventura, infatti, Basciano ha detto: "Tu sei fuori, sei proprio folgorata.

Questo teatro ti sta dando alla testa".

Insomma, il ragazzo non ha apprezzato la critiche che Duran gli ha rivolto, così si è difeso etichettando la donna con termini poco carini.

Il fidanzato di Sophie ha fatto presente alla sudamericana che non farà mai parte dei suoi pensieri: il tira e molla che sta vivendo con Alex, infatti, non interessa all'imprenditore, che con forza l'ha sottolineato davanti alle telecamere.

"Sei tu quella che si impiccia sempre, ma con me queste buffonate non attaccano", ha proseguito l'ex corteggiatore di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando lunedì 31 gennaio.

Attesa per il confronto Delia-Alex al Grande Fratello Vip

"Sono stanco della tua messa in scena", ha concluso Alessandro prima di girare le spalle e abbandonare la discussione con Duran.

La neo concorrente del Grande Fratello Vip, però ha voluto rispondere a Basciano e l'ha fatto confermando di averlo sentito sparlare di lei con gli altri abitanti della casa, cosa che non avrebbe mai fatto guardandola in faccia.

"Io sento tutto. Parla della tua relazione, non di me. Se non vuoi conoscere me e Alex va bene, allora vai a dire cose brutte agli altri", ha ribattuto Delia la sera del 30 gennaio.

Insomma, la moglie di Belli continua ad essere protagonista assoluta di questa seconda parte dell'edizione numero sei del reality Mediaset: il suo ingresso nel cast, infatti, ha minato i già precari equilibri che c'erano tra le mura di Cinecittà.

Chi pensava che la modella potesse scontrarsi esclusivamente con Soleil, si è sbagliato perché molti vippni si sono esposti per dirsi scettici circa la sincerità della donna e della crisi matrimoniale che sostiene di vivere da qualche mese a questa parte.

Il 31 gennaio ci sarà una nuova puntata e sicuramente si parlerà ancora a lungo di Delia e Alex, anche perché lei nei giorni scorsi ha deciso di lasciare il marito dopo aver sopportato di tutto: "Basta, è tutto finito. Finalmente sono una donna libera".