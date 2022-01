Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, venerdì 7 gennaio, in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva. Le anticipazioni rivelano che sarà una delle puntate più attese di questa edizione, dopo gli ultimi spiacevoli avvenimenti che ci sono stati all'interno della casa di Cinecittà. Occhi puntati in primis sulle vicende di Katia e Lulù, che si sono ritrovate ai ferri corti: tra le due sono volate parole grosse al punto che in casa hanno chiesto la squalifica della cantante lirica.

Venerdì 7 gennaio nuova puntata del GF Vip 6, anticipazioni: previsti provvedimenti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip di questo venerdì 7 gennaio, arrivano dal sito web TvBlog, il quale fa sapere che ci saranno dei provvedimenti nei confronti dei concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show.

Il motivo ha a che fare proprio con la mancanza di rispetto mostrata nel corso degli ultimi giorni ma anche per la scarsa igiene che quest'anno persiste all'interno delle mura domestiche di Cinecittà.

In diverse occasioni, il padrone di casa Alfonso Signorini, ha duramente bacchettato e rimproverato i concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip, i quali però questa volta verranno puniti con dei seri provvedimenti che saranno svelati nel corso della diretta del 7 gennaio.

Katia Ricciarelli a rischio squalifica dal GF Vip?

Per quanto riguarda, invece, la tanto chiacchierata squalifica di Katia Ricciarelli dal cast del GF Vip per le sue frasi ritenute razziste il sito web fa sapere che la cantante lirica non verrà espulsa dal gioco.

Non ci sarà nessuna squalifica per l'ex moglie di Pippo Baudo che, in queste settimane, ha tenuto banco all'interno delle dinamiche del gioco, creando discussioni anche se spesse volte si è lasciata andate a frasi e termini ritenuti inappropriati per questa trasmissione.

E poi ancora, le anticipazioni su questa nuova puntata serale del GF Vip prevista venerdì sera in diretta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per l'annuncio di una nuova concorrente che presto si metterà in gioco all'interno della casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Delia Duran arriva nella casa come concorrente: anticipazioni GF Vip del 7 gennaio

Trattasi di Delia Duran, moglie di Alex Belli, la quale varcherà la soglia della casa durante la prossima settimana.

Una presenza che, sicuramente, non passerà inosservata dato che Delia Duran potrebbe ritrovarsi fin dal primo momento sul piede di guerra con Soleil Sorge, l'amica speciale di Alex Belli con il quale nelle scorse settimane ha stretto un rapporto di amicizia molto intenso.