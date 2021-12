Con il nuovo anno, nelle case degli italiani arriveranno anche le puntate inedite dell'amatissima daily soap firmata Rai: Il Paradiso delle Signore, giunta ormai alla sesta stagione. Le anticipazioni sulle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio su Rai 1, si concentrano maggiormente su Stefania Colombo, che sembra finalmente aver cambiato idea su Marco di Sant’Erasmo, dopo che quest'ultimo ha dimostrato quanto in realtà la conosca bene e quanto la sostenga in ogni suo progetto. A causa dell'arrivo a Milano di zia Ernesta, in bilico anche il rapporto tra Veronica Zanatta ed Ezio Colombo.

Gloria Moreau è molto vicina a essere scoperta e Tina Amato sembra non concedere ulteriori opportunità al marito Sandro Recalcati. Anche Flavia Brancia torna a Milano e la direttrice del Circolo milanese non perde occasione per mettere zizzania tra lei e sua figlia Ludovica.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 3 al 7 gennaio: Flavia torna a Milano, Ludovica nasconde la sua relazione

Continua la difficile situazione familiare a Villa Bergamini, dove Marcello e Ludovica vengono a conoscenza dell'imminente arrivo di Flavia. Quest’ultima, infatti, è all'oscuro della relazione della figlia, che dovrà correre ai ripari al fine di evitare che succeda il finimondo. La giovane Brancia continua a tacere e il giovane Barbieri torna a vivere insieme ad Armando.

I primi problemi sorgono quando Flavia, per puro caso, trova una cravatta non appartenente a Ludovica, che scatenerà tra madre e figlia una lite furibonda. A rendere ancor più fitta la trama dell’amatissima daily soap di Rai 1 è Gloria, letteralmente distrutta dopo aver visto Veronica con l'anello al dito. Il tutto prima dell'arrivo nel capoluogo lombardo di zia Ernesta, di nuovo in città perché unica capace di dimostrare la dipartita della capocommessa Moreau.

Sandro vuole parlare con Tina, ma lei lo evita

Nonostante un ulteriore tentativo di Sandro di riaggiustare le cose con Tina, questa a seguito di una telefonata ribadisce la sua voglia di non volerne sapere più nulla su di lui. Si riaccendono le polemiche anche tra Flavia e Adelaide che, frequentando il Circolo più esclusivo di Milano, avranno modo di continuare quella sorta di guerra fredda che già la aveva viste protagoniste in precedenza.

Nel frattempo, la signora Brancia viene a sapere tramite Fiorenza che Ludovica intrattiene una relazione con Marcello. Questo causerà solamente un ulteriore peggioramento del rapporto tra Flavia e Ludovica.

Ernesta ed Ezio parlano di Gloria, ma qualcuno li spia: Il Paradiso delle Signore spoiler 3-7 gennaio

Molto significativo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore sarà il feeling che si verrà a creare tra Stefania e Marco, che molto probabilmente sfocerà ben presto ben oltre la semplice amicizia. I due, infatti, oltre a instaurare un perfetto e proficuo rapporto lavorativo cominceranno a capirsi e apprezzarsi di più, creando i giusti presupposti per una futura relazione. Da monitorare anche la situazione di Ernesta ed Ezio, che avranno più volte modo di parlare della situazione che li coinvolge non sapendo, però, di essere spiati. Che la verità su Gloria Moreau stia per venire a galla?