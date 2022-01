Tensione ad Amici di Maria De Filippi, con uno scontro che vede protagonisti LDA e Elena. Il figlio di Gigi D'Alessio e la compagna del team seguito da Rudy Zerbi hanno discusso animatamente, in un confronto tra allievi sulle pulizie previste all'ordine del giorno nella scuola. Per l'occasione, sono stati indicati i nomi di chi si adopera per il buono stato di igiene della casetta dei talenti e LDA ha tenuto a sottolineare di contribuire spesso e volentieri alle faccende casalinghe. Anche se c'è chi, nel resto del gruppo, ha dissentito.

Cosmary, facendosi portavoce delle confidenze di Elena, gli ha fatto notare di non essere impeccabile nelle pulizie, soprattutto quelle della cucina.

Il che ha scatenato la furia del 18enne nei riguardi di Elena, finita poi in preda alle lacrime nel confermare le sue accuse al giovane. Ma il cantante ha smentito la versione della coetanea, tacciandola di giocare il ruolo della vittima, con l'intento di gettare ombre sul suo conto.

Si accende la polemica ad Amici

Come emerge dalle due nuove clip pubblicate il 5 e il 6 gennaio 2022 sul sito di streaming di Amici 21 si è generato del malcontento tra i ragazzi, dovuto al mancato contributo di alcuni di loro nelle pulizie della casetta.

La discussione è sorta nel mezzo delle vacanze natalizie, quando Aisha, Cosmary, Serena, Christina, Mattia e Cristiano hanno lamentato che alcuni compagni di studio siano soliti defilarsi dalle faccende casalinghe.

Una confidenza a cui si è aggiunto Alex, chiedendo ai primi di fare i nomi degli "inetti".

Gli allievi si confrontano sulle pulizie

Il confronto si è poi esteso anche al resto dei concorrenti del talent. LDA ha sottolineato di contribuire nel suo piccolo: "Io le pulizie le faccio, ringrazio che ci sono le telecamere". Ma Cosmary ha subito dissentito, facendogli notare il contrario: "Come mai Elena deve venirti a chiamare per pulire?".

Il gruppo ha poi iniziato a indicare i nomi di chi si adopera di più nelle pulizie: Alex, Serena e Cosmary. "Non è vero - è stata la replica piccata del figlio di Gigi D'Alessio -. A Natale ci siamo stati noi 3 stron*i che abbiamo cucinato per tutti". Il 18enne ha poi rimarcato: "Valutiamo tutto, anche le pulizie in camera".

Ma Serena gli ha fatto notare di non fare abbastanza in cucina, nei turni delle pulizie che gli spettano con Elena Manuele: "Elena fa sempre da sola". Una versione che la cantante 18enne ha confermato: "Tra me e Luca non c'è dialogo".

LDA accusa Elena di vittimismo

I toni tra i due allievi cantanti si sono via via fatti sempre più accesi, con Elena che ha infierito su LDA, aprendo ad una possibile questione privata mai risolta tra loro: “Non mi parlare tu di rispetto a me, perché dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte”. La giovane ha poi proseguito in lacrime, infierendo su LDA: "Deve venire Alex o Nicol ad aiutarmi e lui se ne esce pulito con 'guardiamo le stanze'. Facciamo vedere quante volte ci sto un'ora a lavare i piatti.

Non mi va di andarlo a chiamare".

"Elena si fa il pianto. Se io ho un problema con una persona, ci parlo. Questo vittimismo non mi va", è stata la replica piccata del 18enne ai danni della compagna cantante.