Rivelazioni inaspettate attendono nelle prossime puntate i personaggi de Il Paradiso delle Signore 6.

Stando alle anticipazioni della settimana dal 10 al 14 gennaio 2022, da una parte ci sarà Umberto, per il quale arriverà il momento di svelare ciò che ha nascosto sulla morte di Achille Ravasi.

Dall'altra, invece, il pubblico seguirà le vicende di Ludovica alle prese con il ritorno della madre Flavia che verrà a conoscenza del segreto della figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 10 al 14 gennaio: Ezio vuole dire la verità a Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda dal 10 al 14 gennaio 2022 rivelano che arriverà dagli Stati Uniti un'importante proposta di lavoro per Flora Gentile Ravasi, la quale non è rientrata in Italia e non ha dato ancora sue notizie.

Nel frattempo, Ezio inizierà ad aver il timore che qualcuno abbia ascoltato lui ed Ernesta mentre parlavano di Gloria. L'uomo si convincerà che sia meglio raccontare tutto a Veronica, anche se teme una sua reazione negativa. Intanto Irene cercherà una nuova coinquilina per far fronte alle spese della casa. La giovane Venere inizierà a fare dei colloqui con alcune candidate senza mettere al corrente Maria, impegnata a cucire il suo abito da sposa.

Flora Ravasi vuole lasciare casa Guarnieri: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 10-14 gennaio

Gli affari di Vittorio inizieranno a non andare bene quando scoprirà che la ditta Palmieri non riesce a soddisfare le richieste degli americani.

Nel frattempo, Flora farà ritorno a Milano e annuncerà ad Umberto e Adelaide la sua intenzione di lasciare villa Guarnieri.

Il commendatore, a differenza della contessa, non ne sarà felice e prenderà una decisione che potrebbe incidere anche sulla cognata. Intanto, Ludovica si troverà in cattive acque quando la madre la coglierà in flagrante con Marcello. La reazione della nobildonna sarà dura nei confronti della figlia che non è disposta a rinunciare a Barbieri.

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, le Veneri faranno una prova abiti e salterà fuori un braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania, un oggetto che potrebbe far emergere la verità su Gloria.

Umberto scrive una lettera a Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 fino al 14 gennaio

Sarà una settimana complicata per i personaggi de Il Paradiso delle signore 6. Nelle puntate in onda fino al 14 gennaio i telespettatori vedranno Ludovica sempre più decisa a rinunciare al denaro e alla famiglia per amore di Barbieri che, nel frattempo, deciderà di affrontare la signora Brancia. Intanto, a villa Guarnieri, Flora farà le valigie, ma Umberto farà un ultimo disperato tentativo per convincerla a rimanere.

Il banchiere le scriverà una lettera in cui le racconterà ciò che è realmente accaduto ad Achille Ravasi quando lui e Adelaide si trovavano negli Stati Uniti. Dopo aver letto la missiva, la giovane stilista deciderà di restare alla villa. Nel frattempo, inaspettatamente, Dante Romagnoli farà ritorno al grande magazzino.

Quanto ad Ezio, la situazione a casa Colombo avrà degli sviluppi quando l'uomo otterrà il certificato di morte della moglie, che gli permetterà di sposare la vedova Zanatta.