Barù continua ad essere uno dei provocatori di questa sesta edizione del GF Vip. Nel corso delle ultime ore, consapevole dell'antipatia che c'è tra Soleil Sorge e la sua nemica Delia Duran, mogli di Alex Belli, ecco che il nipote di Costantino Della Gherardesca si è divertito a lanciare frecciatine nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, provando così a stuzzicarla e provocarla sul "delicato argomento" Delia Duran.

Delia e Soleil ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, da quando Delia ha messo piede all'interno della casa del GF Vip, Soleil Sorge ha avuto diversi momenti di crollo.

La giovane influencer è più volte scoppiata in lacrime, ammettendo di essere stufa di questa situazione che la vede protagonista all'interno della casa di Cinecittà, dato che ormai fa parte di questo triangolo sentimentale che la vede coinvolta con Alex Belli e sua moglie Delia.

Il clima con la Duran, inoltre, non è affatto dei migliori: tra le due ci sono stati una serie di confronti alquanto infuocati che non hanno portato a nulla di buono e, secondo Soleil, l'unico motivo per il quale Delia sarebbe entrata al GF Vip, è quello di screditarla e quindi metterla in cattiva luce agli occhi del pubblico da casa.

Barù si diverte a provocare Soleil Sorge e tira in ballo la nemica Delia Duran

A gettare benzina sul fuoco su tutta questa vicenda, ci ha pensato anche Barù che nel corso delle ultime ore, si è divertito a provocare Soleil Sorge, lanciandole delle frecciatine legate proprio alla sua acerrima nemica, Delia.

Barù, commentando la doccia di Delia, in presenza della stessa Soleil Sorge ha esclamato: "L'ha creata Dio, una creazione divina, tutta bella nature".

Immediata la reazione di Soleil che, di fronte a queste parole, ha subito guardato in modo sospetto il suo amico Barù che, in quel momento, non ha potuto fare altro che scoppiare a ridere.

'Sto provocando', ammette Barù parlando con Soleil Sorge al GF Vip

"Sto provocando", ha subito esclamato Barù confermando di fatto il suo tono scherzoso su tutta questa situazione che avrebbe potuto far accendere la miccia in Soleil.

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che attualmente si respira all'interno della casa del GF Vip, a poche ore dalla nuova puntata serale prevista come sempre su Canale 5.

Quali saranno i colpi di scena di questa settimana? Alex Belli tornerà a farsi vivo e a spendere parole per sua moglie e per la sua "amica speciale" Soleil? In attesa di scoprirlo, di sicuro questa sera ci saranno delle sorprese per Katia Ricciarelli, che allo scoccare della mezzanotte festeggerà in diretta tv il suo 76esimo compleanno.