Danni in cucina per Barù e Soleil durante la preparazione della cena indiana che hanno proposto nella serata di sabato 15 gennaio nella casa del GF Vip. I due concorrenti hanno ricevuto l'incarico di preparare il pasto e, dopo essersi messi all'opera, si sono resi conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto.

Infatti il cibo stava per bruciare in pentola e, di conseguenza, hanno rischiato di mandare all'aria la cena organizzata in occasione del compleanno di Kabir Bedi.

Danni in cucina per Soleil e Barù: ecco cos'è successo al GF Vip

Come da tradizione, nella casa del GF Vip anche sabato 15 gennaio è giunto il momento di una cena a tema per i concorrenti della sesta edizione del programma.

Barù e Soleil hanno avuto il compito di cucinare le pietanze da far poi assaggiare agli altri inquilini che stanno condividendo con loro quest'esperienza tra le mura della casa di Cinecittà. Dopo aver cominciato a preparare, entrambi si sono resi conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto, infatti stavano per bruciare i piatti in preparazione.

Soleil e Barù alle prese con una cena complicata al GF Vip

Immediata la reazione di Soleil e Barù che, quasi a bassa voce e per non farsi ascoltare dagli altri inquilini, hanno cercato di rimediare ai danni che avevano causato in cucina, aggiungendo del brodo in più alla carne, evitando così che potesse bruciare.

"Sarà qualche spezia che si appiccica sotto", hanno sottolineato Barù e Soleil mentre si occupavano della cena indiana che, a conti fatti, è stata più complicata del previsto da preparare.

"Ecco brava, facciamo una roba del genere. Mettici un bel po' di brodo", ha esclamato Barù quando Sorge è arrivata con un'altra lattina di brodo per cercare di "salvare" la cena che stavano approntando.

Scoppia una nuova lite nella casa del Grande Fratello Vip tra Sophie e Alessandro

Soleil e Barù sono riusciti a sistemare tutto, evitando il rischio di restare senza cena nella serata del 15 gennaio.

Intanto, c'è stato spazio anche per un nuovo acceso scontro tra Sophie e Alessandro. I due si sono ritrovati sul piede di guerra e, questa volta, la reazione di Basciano non è stata delle migliori.

L'imprenditore genovese è apparso stufo e infastidito dalle continue lamentele di Sophie, arrivando ad affermare di non avere più intenzione di portare avanti la conoscenza, e chiedendo all'ex tronista di Uomini e donne di andare avanti da sola per la sua strada.