Nervi tesi all'interno della casa del GF Vip a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del 17 gennaio.

Katia, questa mattina, ha sbottato con Manila Nazzaro su tematiche legate alla preparazione del pranzo e anche allo shampoo che l'ex Miss Italia fa ogni settimana alla cantante lirica in vista della puntata serale in onda su Canale 5. Avendo modi di pensare differenti, le due "amiche" si sono ritrovate ai ferri corti.

Katia Ricciarelli vs Manila Nazzaro: di nuovo tensione nella casa del GF Vip 6

Tutto è cominciato nel momento in cui Manila ha chiesto a Katia quando avesse intenzione di fare lo shampoo per preparare i capelli in vista della nuova puntata serale.

La cantante lirica, però, non ha reagito proprio nel migliore dei modi, facendole presente il fatto che doveva seguire le prove per lo spettacolo che i vip faranno stasera durante la puntata e quindi non poteva assentarsi.

"Io devo stare lì fino all'ultimo e non posso lavarmi i capelli, li laverò quando gli altri mangiano", ha fatto presente Katia.

"Ma nessuno mangia oggi, per mangiare devo bloccarmi di nuovo io, perché siamo io e Barù a preparare, se siamo impegnati si arrangiano", ha esclamato Manila.

'Mamma mia che noia', sbotta Katia contro Manila Nazzaro

"Veramente ieri abbiamo mangiato lo stesso", ha subito sbottato Katia, senza sapere però che il pranzo di ieri era stato preparato proprio da Manila.

"Mamma mia, che noia", ha sbottato la cantante lirica contro la sua amica Manila, dimostrando di essere stufa anche di lei e del suo atteggiamento.

"Katia, stai facendo da sola, ti ho solo chiesto se vuoi farli adesso o dopo i capelli", ha chiosato Manila prima di mettere fine a questa discussione.

Insomma nel corso delle ultime ore anche quelli che sembravano essere dei legami forti e stabili all'interno della casa del GF vip hanno cominciato a barcollare.

Soleil si allontana da Manila Nazzaro al GF Vip

Non solo Katia e Manila ma anche quello tra l'ex Miss Italia e Soleil Sorge. Il motivo? In questi giorni Manila è apparsa molto comprensiva nei confronti di Delia Duran, la moglie di Alex che da venerdì sera ha fatto il suo ingresso in casa come concorrente a tutti gli effetti.

L'atteggiamento di Manila non è piaciuto a Soleil, la quale si è allontanata dalla sua amica: questo modo di fare è stato notato palesemente da Nazzaro, la quale parlando con Sophie ha posto l'accento sul fatto che Soleil abbia preso le distanze da lei, quasi innalzando un muro.

Nonostante questa situazione, però, Manila non sembra essere intenzionata a tenere alla larga Delia, tanto da ammettere di non volerle "voltare le spalle" solo per non far dispiacere Soleil.