Barù continua ad essere al centro dell'attenzione per le sue battutine piccate al Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è reso protagonista di una battuta fatta sul conto di Nathaly Caldonazzo che non è passata inosservata in casa. Manila Nazzaro, avendo ascoltato l'espressione volgare di Barù nei confronti della showgirl e attrice, è subito intervenuta sbottando e bacchettando il suo coinquilino.

Barù esagera e diventa volgare sul conto di Nathaly al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore Barù si è lasciato andare ad una frase alquanto volgare nei confronti di Nathaly Caldonazzo, con cui in queste settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip 6, ha avuto modo di confrontarsi più volte e sembrerebbe che non ci sia grande feeling tra i due.

In casa si parlava del tipo di donna ideale di Barù. Tra i presenti vi era anche Nathaly che, sebbene in quel momento stesse uscendo dalla camera, avendo sentito che si parlava di tale argomento legato al suo "nemico" Barù, ha scelto di restare e sentire cosa stesse dicendo.

Nel momento in cui Nathaly è andata via davvero, Barù si è lasciato scappare una espressione decisamente volgare nei confronti della showgirl e attrice, così come riportato dalla stessa Manila Nazzaro.

Manila interviene dopo la battuta volgare di Barù su Nathaly al GF Vip

"Quando è andata via Nathaly lui si è girato ed ha detto: sta ar...", ha esclamato Manila riportando quelle che sono state le parole di Barù che hanno fatto scoppiare a ridere gli altri uomini della casa che in quel momento erano presenti in camera, tra cui Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi.

"Quando fate branco voi maschi, diventate imbarazzanti", ha sbottato Manila Nazzaro che è subito intervenuta, facendo presente di non aver gradito questa battutina di Barù nei confronti di Caldonazzo.

"Ma questa forse è la cosa meno grave che ha detto da quando sta qua dentro", ha esclamato Alessandro che ha provato così a spezzare una lancia a favore dello stesso Barù, dopo l'attacco sottile da parte di Manila Nazzaro.

'Non mi è piaciuta', sbotta Manila Nazzaro dopo la frase volgare di Barù

"Posso dire che non è una cosa gravissima, ma posso dire che non mi è piaciuta. Perché ci diciamo le cose chiaramente", ha aggiunto ancora Manila.

Immediata la reazione di Barù che, dopo lo scivolone e la gaffe volgare su Nathaly, ha chiesto scusa a Manila.

"Mi dispiace che hai dovuto sentire, te hai una sensibilità per cui non avrei dovuto dire quella cosa", ha aggiunto Barù mentre gli altri due "compagni di gioco", continuavano a ridere sotto i baffi per quanto fosse accaduto.