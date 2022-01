Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con l'amata fiction Il Paradiso delle Signore. Mercoledì 26 gennaio andrà in onda la puntata numero 93 della sesta stagione, sempre alle ore 15:55. La messa in onda vedrà al centro dell'attenzione la situazione che riguarda Irene. La donna infatti, si troverà in difficoltà non appena saprà che la sua casa sarà messa in vendita. Inoltre, dopo che la sua ex coinquilina Stefania ha lasciato l'abitazione, per Irene saranno sempre di più i momenti in cui si sentirà sola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 93: il padre di Gabriella chiama Irene per annunciargli la sua intenzione di vendere la casa dove vive lei

Cipriani e Irene erano diventate molto amiche. Da quando Stefania ha deciso di tornare a vivere con il papà, le cose per Irene non sono state più uguali. Le due donne continueranno a vedersi tutti i giorni sul posto di lavoro, ma per Cipriani non sarà più la stessa cosa. Inoltre, con le nozze imminenti di Maria e Rocco, il senso di solitudine della donna tenderà ad aumentare sempre di più. Per riuscire a far fronte a tutte le spese economiche della casa, Irene deciderà di andare alla ricerca di una nuova coinquilina. Peccato però, che poco dopo, Cipriani riceverà una telefonata da parte del padre di Gabriella.

L'uomo rivelerà la sua intenzione di mettere in vendita proprio la casa dove sta lei. La donna dunque, potrebbe rimanere senza una dimora. A essere interessato all'acquisto dell'abitazione sarà Salvatore.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 26 gennaio: Tina e Vittorio cedono alla passione

Nella puntata del 26 gennaio de Il Paradiso delle Signore, Dante e Beatrice si ritroveranno sempre più vicini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna sembrerà iniziare a fidarsi di Romagnoli, nonostante Vittorio le abbia consigliato di stare molto attenta. Umberto si renderà conto che qualcosa non quadra all'interno del contratto stipulato con gli americani. Nonostante Umberto sia stato il primo a impegnarsi affinché Dante potesse avere una possibilità, adesso le sue sicurezze cominceranno a vacillare.

Tra le altre tematiche che verranno affrontate nella puntata 93 del Paradiso troviamo anche l'intreccio che riguarda Tina e Conti. Ormai, tutti si sono accorti che i due sono sempre più vicini. Per i due arriverà il momento in cui si lasceranno andare alla passione a casa di Vittorio. Peccato però che Amato non si accorgerà che il suo foulard finirà sotto il letto del capo. Gloria e Veronica avranno invece un dialogo proprio all'interno del Paradiso. Peccato però che Gemma ascolterà le due mentre si parleranno e scoprirà tutta la verità fino ad ora a lei taciutale.