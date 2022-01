Delia Duran e Alessandro Basciano hanno avuto una discussione piuttosto accesa al GFVip. Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 gennaio, la modella sudamericana ha insinuato che il coinquilino abbia parlato male di lei alle sue spalle. Stanco di essere accusato l'ex volto di Temptation Island ha perso la pazienza e si è scagliato contro la coinquilina.

Lo sfogo di Alessandro

Tra Alessandro e Delia non è ancora scattata la scintilla dell'amicizia. Questa volta, i due "vipponi" hanno discusso per una parola di troppo. Secondo Duran, il coinquilino avrebbe parlato male alle sue spalle con gli altri compagni d'avventura.

In seguito alle accuse di Delia, Basciano è apparso piuttosto infastidito e si è scagliato contro la modella: "Ascolta, ma chi ti considera?" Poi, il diretto interessato ha invitato la modella a fare finta che lui sia invisibile all'interno della casa di Cinecittà. Dopo aver spiegato di non avere mai parlato male di lei con gli altri "vipponi", Alessandro ha sostenuto che il triangolo amoroso con Alex Belli e Soleil Sorge le abbia dato alla testa: "Sei fuori, se folgorata".

Come un fiume in piena, Basciano ha continuato il suo monologo contro Delia: "Si mette sempre in mezzo a tutto con i suoi teatrini falsissimi".

La stoccata a Belli

Nella discussione con Delia Duran, Basciano ha tirato in ballo anche Alex Belli: "Nei miei pensieri non ci sarai mai nemmeno tra 10 anni.

Tu e nemmeno il tuo compagno". Il giovane ha fatto sapere di non essere interessato a conoscere Delia e Alex. Inoltre, ha insinuato che Duran si metta sempre in mezzo ai discorsi degli altri senza neanche essere interpellata. A detta di Alessandro, la coinquilina vorrebbe sempre essere al centro dell'attenzione: "Via, è arrivata Miss Venezuela".

Il 30enne ha fatto sapere di non cadere nei tranelli della coinquilina in quanto sente di essere diverso dagli altri concorrenti del GFVip. Infine, Basciano ha sbottato: "Sono stanco della tua messa in scena".

La replica di Delia

Dopo avere ascoltato la versione di Basciano, la modella sudamericana ha replicato. Delia ha continuato a dire che Alessandro stava parlando di lei con gli altri "vipponi".

Duran ha fatto sapere che ha un buon udito, quindi è inutile mentire. Sulla base di quanto dichiarato, la compagna di Belli ha invitato il coinquilino a parlare solo ed esclusivamente della sua relazione con Sophie. La 33enne ha chiosato: "Se mi ha dato alla testa questa storia? Sì". Duran ha fatto un plauso al coinquilino nel non volerla conoscere. Poi, Delia ha tagliato corto: "Vai a dire cose brutte ad altri e non a me, capito?"

La discussione tra Basciano e Delia potrebbe essere commentata nella puntata di lunedì 31 gennaio.