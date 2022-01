Biagio D'Anelli è stato protagonista di un episodio curioso. L'ex concorrente del GFVip, su Instagram, ha rimosso il follow a Miriana Trevisan. In una storie, il diretto interessato ha fatto sapere che non sta tramando nulla alle spalle della showgirl. Dopo avere ricevuto delle segnalazioni su chi gestisce il profilo dell'attuale gieffina, l'opinionista è rimasto infastidito.

L'accaduto

Sebbene la permanenza di D'Anelli nella casa del GFVip sia durata poche settimane, l'opinionista ha avuto modo di intraprendere una conoscenza con Miriana Trevisan: i due si sono promessi di continuare la frequentazione lontano dai riflettori.

Nella giornata di domenica 16 gennaio, però, sul profilo Instagram di Trevisan è sparito il follow della sua dolce metà. In una diretta social tra Jo Squillo, Ainett Stephens, Clarissa Selassié e Samy Youssef è comparso un messaggio pubblicato da chi si occupa di gestire il profilo dell'ex ragazza di Non è la Rai: "Nessuno di voi può avvisarla del falso Biagio?".

In particolare, è stata chiamata in causa Clarissa in quanto molto amica di Trevisan.

La spiegazione dell'ex gieffino

Dopo essere finito al centro delle polemiche, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. Nel dettaglio, Biagio D'Anelli ha confermato di avere rimosso il "segui" a Trevisan. Poi, ha spiegato il motivo: "Chi gestisce il profilo di Miriana non ha una buona considerazione di me".

L'opinionista ha confidato di avere ricevuto delle segnalazioni, in cui lo staff del profilo Instagram della showgirl in varie occasioni lo avrebbe attaccato.

Stando al punto di vista di D'Anelli, la mancanza di rispetto non verrebbe fatta a lui ma alla stessa showgirl. Infine, l'ex gieffio ha fatto una precisazione: "Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono".

Biagio e Miriana: la situazione

Nel post pubblicato da Biagio D'Anelli, l'ex gieffino ha fatto chiarezza anche sulla situazione con Miriana Trevisan. Il diretto interessato ha precisato di non voler fare un passo indietro sulla conoscenza con la showgirl. Al contrario, la distanza non fa altro che aumentare in lui la voglia di frequentarla lontano dai riflettori: "Le cose non sono cambiate".

L'ex gieffino si augura che il percorso di Miriana al GFVip duri il più possibile. Al tempo stesso, però, non vede l'ora di vivere la quotidianità con l'ex ragazza di Non è la Rai.

Per chi non avesse seguito la vicenda tra i due "vipponi", Biagio era entrato al Reality Show da fidanzato. In seguito alla vicinanza con Trevisan, però, aveva deciso di interrompere la precedente storia per avviare la conoscenza con la showgirl.