Pago, ex marito di Miriana Trevisan, in un'intervista al settimanale Chi ha spiegato di avere inviato una diffida a Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis. Il cantautore sardo ha precisato di essere a conoscenza dei meccanismi del GFVip, in quanto ha preso parte alla quarta edizione, ma ritiene che quanto detto all'ex moglie non possa passare in secondo piano.

'Gliene direi quattro a questi'

Nelle scorse puntate del GFVip Miriana è stata duramente attaccata da Katia. La cantante lirica nel corso di un litigio con la showgirl l'ha giudicata sul suo essere madre.

Soleil non è stata da meno visto che da settimane spara giudizi e sentenze sulla coinquilina. Giacomo invece, ha raccontato che Trevisan si è fatta regalare un paio di scarpe molto costoso da un uomo che frequentava. Tali affermazioni non sono passate inosservate all'ex marito di Miriana. Pago immediatamente sui social aveva annunciato querele. Ora è passato ai fatti e ha raccontato le motivazioni del suo gesto in un'intervista. Il diretto interessato ha spiegato che quando è accaduta la discussione si trovava a cena con amici e suo figlio lo ha chiamato in lacrime. La prima cosa fatta da Pago è stato mandare un messaggio ad Alfonso Signorini: "Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e non impazzire".

Poi, l'ex marito di Trevisan è passato ai fatti: "Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie". Il cantautore ha fatto sapere di avere inviato una diffida a Soleil, Katia e Giacomo: "Questa storia mi fa solo schifo". In merito ai tre diffidati, Pago non ha nascosto che avrebbe voluto averli di fronte per dirgliene quattro.

Lo sfogo del cantante

Come un fiume in piena Pago ha puntato il dito contro il trio Urtis-Sorge-Ricciarelli. Il diretto interessato ha precisato di essere al corrente che nella casa del GFVip ci si può dimenticare delle telecamere. Tuttavia, il cantante ha spiegato che quando si apre bocca solo per sputare veleno è meglio collegare il cervello.

Come rivelato dall'ex marito di Miriana, i social anche hanno fatto la loro parte. Da un lato c'è chi ha preso le difese della showgirl mentre dall'altro c'è chi ha preso di mira il figlio, la stessa Trevisan e Pago. A tal proposito il diretto interessato ha ribadito di non entrare nei dettagli, ma ha fatto sapere di non avere paura di nessuno: "Hanno sbagliato persona".

Pago approva il flirt tra Miriana e D'Anelli

Prima di concludere l'intervista Pago ha anche detto cosa pensa del flirt tra la sua ex moglie e Biagio D'Anelli. A quanto pare, il cantautore sembra appoggiarla: "Non giudico quello che fa. È una donna adulta". Il cantautore ha fatto presente che una donna nel 2022 non può essere giudicata solo per avere avuto due flirt all'interno di un Reality Show.

Allo stesso tempo, Pago ha fatto notare che Miriana è stata descritta come una donna di facili costumi mentre Gianmaria, Alex Belli e Basciano sono stati dipinti come "playboy" per avere avuto lo stesso atteggiamento. Sulla base di quanto accaduto l'ex marito di Trevisan si è detto dispiaciuto che determinate frasi siano uscite da Katia e Soleil: "Parlano di solidarietà femminile".