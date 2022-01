Dopo la strigliata di Signorini ai concorrenti del GFVip, nella casa si respira una calma apparente ma potrebbe durare pochissimo. Al termine della 33^ puntata, in onda lunedì 10 gennaio su Canale 5, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno continuato ad attaccare Miriana Trevisan. Secondo il duo, la coinquilina avrebbe messo in atto una strategia per sedurre alcuni uomini presenti al Reality Show.

La stoccata

Per tutta la diretta, c'è stato un clima di tranquillità tra i "vipponi" anche se non sono mancate alcune frizioni. Nel post-puntata del GFVip, Katia si è sfogata con Soleil.

Nel dettaglio, l'influencer italo-americana ha criticato l'atteggiamento di Miriana: "Ora non c'è Biagio e si sta avvicinando a Barù". A fare eco alla 27enne, ci ha pensato la cantante lirica: "È un numero".

Katia e Soleil dando nuovamente della troi4 a Miriana

“ora non c’è Biagio e si butterà su Barù”

“gli uomini sono solo numeri per lei”

Ma Katia ha capito che è stata diffidata o no? #GFVIP pic.twitter.com/Q3CaZmJywh — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022

Entrambe le gieffine sono convinte che Trevisan abbia messo in atto una particolare strategia. Ovvero, quella di sedurre tutti gli uomini più interessanti della casa di Cinecittà. Il riferimento di Soleil e Katia è sul rapporto instaurato tra Trevisan e Biagio D'Anelli: i due si sono promessi di continuare la conoscenza lontano dai riflettori.

Secondo Sorge-Ricciarelli, Miriana in assenza di D'Anelli si starebbe avvicinando al nuovo coinquilino Barù.

La reazione di alcuni utenti

I commenti poco carini di Katia e Soleil su Miriana non sono passati inosservati sul web. Su Twitter, alcuni fan di Trevisan hanno espresso un giudizio negativo sull'atteggiamento delle due gieffine.

Un utente che ha postato il video del momento in cui Sorge-Ricciarelli sparlano della showgirl si è detta schifata: "Stanno dando nuovamente della t...a a Miriana".

Secondo un telespettatore, l'influencer sarebbe gelosa del percorso impeccabile effettuato dall'ex ragazza di Non è la Rai. Un altro utente invece, ha fatto notare che Miriana ha portato anche il cibo a Katia, convinta che tra le due fosse tornato il sereno: "Sta tornando il circo dei veleni e Manila ascolta tutto e ci mette del suo".

Ricciarelli ha ricevuto una diffida

In apertura di puntata, Signorini ha informato di non trattare l'argomento legato a Miriana e Katia perché in ballo ci sono cose "grosse". Poco prima della diretta del GFVip, era stata proprio Ricciarelli a parlare con Soleil di quanto accaduto: "Mi hanno detto che è partita una diffida". Come spiegato dalla cantante lirica, il tutto sarebbe scaturito per via della frase "tu saresti una madre".

Ricciarelli ha precisato che è una diffida e non una querela partita dall'ex marito della showgirl. Al tempo stesso, però, ha lasciato intendere di dovere avere un atteggiamento più "garbato" nei confronti di Miriana Trevisan altrimenti interverranno i legali.