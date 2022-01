Soleil Sorge "perde amici" all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, l'ex protagonista di Uomini e donne è finita di nuovo al centro delle polemiche per la sua scarsa igiene e per la poca attenzione che dedicherebbe alle faccende domestiche.

Contrariamente a tutte le aspettative, questa volta a puntare il dito contro Soleil ci ha pensato anche il suo compagno di gioco Davide Silvestri, che ha letteralmente perso le staffe contro la ragazza, sottolineando la sua scarsa partecipazione ai lavori di casa.

Soleil al centro delle polemiche al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, il risveglio di Soleil Sorge all'interno della casa del GF Vip non sarebbe stato dei migliori.

La ragazza, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale di questo venerdì 28 gennaio, avrebbe sbottato per delle tazze sporche che, secondo i concorrenti, sarebbero state lasciate da lei mentre Soleil sostiene che sarebbero di Sophie.

Insomma Soleil è finita al centro delle discussioni per l'ennesima volta per la scarsa igiene mostrata all'interno della casa del GF Vip, tale da far infuriare gli altri concorrenti, tra cui Manila che si è rifiutata di lavare quelle che sarebbero le sue cose ma anche Davide.

Anche Davide perde le staffe contro Soleil e sbotta al GF Vip (video)

Sebbene tra Soleil e Davide ci sia un buon rapporto di amicizia, questa mattina anche l'attore ha perso le staffe nei confronti della Sorge, ammettendo di essere stufo del suo modo di fare e del suo atteggiamento.

"E poi si arrabbia. Ma cosa ti in... sei una delle poche non fa niente in casa.

Non fai niente", ha sbottato Davide che questa volta è apparso anche lui decisamente stufo di questo modo di fare della ragazza che continua a essere al centro delle dinamiche e delle critiche per i suoi modi di fare molto discutibili.

"In generale non fai niente in casa, almeno puoi dire: scusate non sono mie ma di Sophie. Non ti arrabbiare che non fai niente", ha proseguito ancora Davide che ha sbottato contro Soleil Sorge, mentre Giucas provava a spezzare una lancia in difesa dalla ragazza che sta tenendo banco in questo GF Vip.

Soleil e Davide ai ferri corti al GF Vip?

Insomma, settimana dopo settimana, il percorso di Soleil Sorge all'interno della casa del GF Vip sembra essere sempre più spinoso e, con il passare dei giorni, l'ex protagonista di Uomini e donne sembra perdere anche l'appoggio dei suoi amici di vecchia data.

Cosa succederà a questo punto tra Davide e Soleil? Ci sarà un confronto nelle prossime ore oppure si ritroveranno sul piede di guerra, l'uno contro l'altro? Lo scopriremo durante le nuove puntate serali del Grande Fratello Vip 6.