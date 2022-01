Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio, Liam rivelerà a Steffy che Hope non lo ha tradito baciando Thomas e per entrambi questo sarà motivo di riflessione. Inoltre le condizioni del Forrester peggioreranno e sarà sottoposto ad intervento chirurgico, mentre Quinn ascolterà una conversazione in cui Shauna sprona Eric a dare una seconda possibilità alla moglie.

Paris e Zende si trovano sempre più in sintonia

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio, Hope racconterà a Liam come si sono svolte le cose: Thomas non stava baciando lei, ma semplicemente un manichino e successivamente in preda a delle allucinazioni è svenuto per terra privo di sensi. Lo Spencer sarà scioccato e si renderà conto di avere tradito sua moglie per colpa di un malinteso. Intanto Ridge e Steffy si troveranno insieme in ospedale a vegliare Thomas e si chiederanno come si sono svolti i fatti. Inoltre Paris e Zende saranno negli uffici della Forrester e tra di loro la sintonia aumenterà sempre di più.

Shauna sprona Eric a perdonare Quinn

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 febbraio, Paris e Zende dialogheranno su quanto successo a Zoe in passato.

Il ragazzo spiegherà come da piccolo lui e Thomas andassero molto d'accordo e si augurerà che le cose per lui possano volgere al meglio al più presto. Intanto Finn comunicherà a Ridge, Steffy, Hope e Liam che Thomas è peggiorato e che pertanto dovrà essere operato prontamente. Tutti saranno in attesa dell'esito e confideranno in buone notizie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo Quinn fermerà un momento intimo tra Wyatt e Flo. La Fuller accuserà la ex amica di volerle rubare il marito. Il figlio però le risponderà dicendole che se non avesse cercato di dividere Ridge e Brooke, probabilmente non si troverebbe in questa situazione. In tutto questo la Fulton si recherà da Eric, per invitarlo a dare un'altra possibilità a Quinn, mentre Liam rivelerà a Steffy che Hope è stato fedele nei suoi confronti non baciando Thomas.

Per la giovane Forrester sarà un momento di riflessione su quanto accaduto.

Finn annuncia a tutti che Thomas si sta riprendendo dopo l'intervento

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge ribadirà a Hope tutta la sua gratitudine per aver soccorso prontamente Thomas e per stargli accanto, nonostante tutto quello successo in passato tra di loro. Intanto Liam sarà dispiaciuto per aver dubitato della moglie, ma non mancherà di rassicurare Steffy sul fatto che il fratello supererà l'intervento e successivamente Finnegan annuncerà a tutti che si sta per riprendere. Infine Shauna proseguirà nella sua opera di convincimento verso Eric e non si renderà conto che ad ascoltare tutto c'è Quinn.