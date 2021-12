Katia Ricciarelli qualche giorno fa si è resa partecipe di un diverbio con Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Ricciarelli, nello specifico, ha preso di mira la ragazza accusandola di avere un seno pressochè inesistente. La cantante lirica non è nuova a queste esternazioni poco piacevoli a discapito di altri inquilini della casa e per questo motivo non è vista di buon occhio da una parte di telespettatori del reality.

Katia a Soleil: 'Guarda, non c'è niente'

Ricciarelli ha detto: "Anche questa non scherza. Guarda, qua non c’è niente", in riferimento al seno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

A quel punto Soleil, personaggio dal carattere forte, non si è fatta trovare impreparata e prontamente ha risposto: "Amore, quando voi eravate in fila per il seno io ero a prendere un po’ più di cervello". Allora Katia ha controbattuto: "Dovresti avere un cervello grosso così, dunque”. Quindi Soleil ha chiosato: "Ma la taglia c’è, il problema è il contenuto! Ho preso solo la materia". Un Grande Fratello Vip che non manca dunque di momenti pungenti. Chissà se nella prossima puntata di lunedì 3 gennaio Alfonso Signorini deciderà di parlarne con le due protagoniste.

GF Vip 6, i precedenti tra Katia e Soleil

Non si tratta del primo scontro vivace che vede coinvolte la Ricciarelli e Soleil. Di recente, anche se in uno sfondo di giochi, un altro commento rivolto a Sorge era risuonato come un irrispettoso attacco.

"Brutta t...", questa era l'espressione incriminata, e ripetuta persino due volte in poco tempo, contro l’ex di Luca Onestini. La clip che ritraeva quel frangente non ha tardato a spopolare nel web ed è stata ripubblicata da un gran numero di utenti, molti dei quali hanno chiesto anche di squalificare Katia. La vicenda è poi rientrata.

L'uscita infelice di Katia su Biagio D'Anelli al Grande Fratello Vip

All'interno della casa del Grande Fratello Vip un'altra uscita di Katia Ricciarelli che ha fatto molto discutere è stata quella rivolta a Biagio D'Anelli, uscito nell'ultima puntata. Durante una discussione pacifica con Manila e Soleil, Katia ha chiesto: "Ma Biagio è normale?

". Domanda alla quale Nazzaro ha replicato chiedendo quale senso attribuisse alla parola "normale" la cantante lirica. Allora Ricciarelli ha insistito: “È gay? Spero di no, altrimenti si perdono tutti gli uomini per la strada qua". A questo punto le ragazze hanno affermato di non saperne nulla. Anche qui tanti spettatori dello show hanno avanzato un'altra richiesta di squalifica immediata.