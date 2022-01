Clima tesissimo all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore si è infiammata la discussione tra Lulù e Katia Ricciarelli: le due si sono ritrovate ai ferri corti e sono volate parole grosse, al punto che la casa si è ritrovata divisa in due gruppi. Da un lato quello capitanato da Katia e dall'altro quello che a vede a capo le sorelle Selassiè. E, in vista della prossima puntata serale di venerdì 7 gennaio, la principessina Jessica ha minacciato addirittura di lasciare in diretta il cast del reality show.

Katia Ricciarelli accusata di razzismo nei confronti di Lulù al GF Vip

Nel dettaglio, la situazione tra Katia e Lulù nella casa del GF Vip è completamente degenerata nel momento in cui le due si sono ritrovate a scontrarsi e la cantante lirica ha perso le staffe, tanto da essere accusata di aver pronunciato una frase razzista nei confronti della principessina.

"Torna al tuo paese", ha urlato Katia contro la giovane Selassié, scatenando la rabbia di quest'ultima e portandola a rispondere per le rime alle provocazioni della Ricciarelli.

Insomma la situazione sembra essere degenerata e, in vista della prossima puntata serale del GF Vip di questo venerdì 7 gennaio, i concorrenti rimasti in gara si aspettano dei duri provvedimenti nei confronti di Katia.

I concorrenti polemici contro Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan e Jessica Selassié, parlando in camera da letto, hanno ammesso che questa volta non resteranno zitte in trasmissione durante la nuova puntata del GF Vip, dato che intendono affrontare il discorso e fare in modo che si parli delle frasi razziste pronunciate da Katia nei confronti di Lulù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La showgirl ha chiesto nuovamente conferma a Lulù delle frasi razziste che Katia ha pronunciato nei suoi confronti e la giovane principessina ha ribadito e confermato ciò che la Ricciarelli le disse di tornare al suo paese.

"Se anche questa la fanno passare, basta", ha sentenziato Miriana che attende con trepidazione la prossima puntata del GF Vip per scoprire quella che sarà la reazione degli autori del reality show di fronte a questa mancanza di rispetto da parte di Katia nei confronti della principessina.

'Io mi alzo e me ne vado', Jessica minaccia di lasciare il GF Vip

"Amore io mi alzo in piedi e me ne vado. Mi alzo in piedi e me ne vado, ti giuro. Io lo faccio, chi si alza con me?", ha proseguito Jessica minacciando di fatto di essere pronta anche a lasciare il cast del GF Vip durante la prossima puntata serale del reality show.

Come si evolverà la situazione? Venerdì sera la principessina Jessica perderà le staffe in diretta al punto da minacciare di abbandonare la casa? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.