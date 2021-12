I momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, Katia Ricciarelli ha perso le staffe nei confronti della nuova arrivata Eva Grimaldi. Il clima tra le due, questa mattina, non era per niente sereno e si sono ritrovate ai ferri corti, a distanza di pochi giorni dall'inizio di questa avventura per l'attrice. In particolar modo, dopo uno scambio di battute con Katia, si è passati alla lite verbale al punto che la cantante lirica ha dato della "pazza" all'attrice.

Scontro nella casa del GF Vip tra Katia e Eva

Il clima all'interno della casa del GF Vip, questa mattina, è stato particolarmente infuocato per Eva e Katia. L'attrice si è risentita del fatto che la cantante lirica le avrebbe dato indicazioni su dove sedersi e facendole notare questa cosa, è scoppiata la diatriba.

Eva, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di non aver gradito questo modo di fare di Katia che le ha suggerito addirittura il posto in cui sedersi.

"C'è bisogno di un reset", ha sbottato Eva rivolgendosi a Katia e facendo riferimento al fatto che ormai a distanza di tre mesi da questa esperienza che stanno vivendo nella casa del GF Vip, i nervi cominciano a crollare.

'Stattene calma', sbotta Katia contro Eva Grimaldi al GF Vip (Video)

Tale affermazione, però, non è piaciuta per niente a Katia che non ha perso occasione per sbottare contro la nuova arrivata, al punto da perdere completamente le staffe e il controllo della situazione.

"Senti cara sei appena arrivata, non cominciare a rompere.

Con me non rompi. Non ce l'ho con nessuno, tu sei pazza", ha sbottato Katia mentre Eva provava a difendersi e a spiegare la sua posizione in questa prima lite ufficiale che la vede protagonista all'interno della casa di Cinecittà.

"Stattene calma. Stiamo attenti a come parliamo, altrimenti ti ritrovi in piscina", ha proseguito ancora Katia sbottando nuovamente contro la Grimaldi.

Katia che dà della permalosa a Eva, lei che si offende per un "reset" 😐#GFVIP pic.twitter.com/Qzj2yan6wa — Viperissima Trash (@Viperissima_) December 21, 2021

Katia Ricciarelli al centro delle liti al Grande Fratello Vip 6

Insomma un risveglio decisamente polemico per le due donne protagoniste di questa sesta edizione del reality show che proseguirà la sua regolare messa in onda fino al prossimo 14 marzo 2022.

Cosa succederà a questo punto? Nelle prossime ore ci sarà un confronto chiarificatore tra Katia e Eva oppure le due protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip continueranno ad essere sul piede di guerra, l'una contro l'altra?

Di sicuro, non è la prima volta che Katia si ritrova ai ferri corti con gli inquilini della casa. Solo qualche giorno fa, la cantante lirica si è ritrovata a battibeccare sia con Carmen Russo e successivamente anche Soleil Sorge, che ha ripreso per la scarsa igiene.