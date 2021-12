La 30^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 27 dicembre su Canale 5, ha lasciato degli strascichi. In diretta sono state mandate delle clip, in cui Manila Nazzaro ha duramente criticato Lulù Selassié a causa della poca collaborazione con le faccende domestiche. Nel post-puntata, Miriana Trevisan si è sentita in dovere di difendere la Principessa e attaccare le due coinquiline Ricciarelli-Nazzaro.

L'episodio incriminato

A poche ore dalla diretta del Reality Show, Manila si era scagliata contro Lulù. A detta dell'ex Miss Italia, la coinquilina sparirebbe sempre quando deve lavorare i piatti.

Ma non solo, inventerebbe sempre una serie di scuse per non svolgere le faccende domestiche. A quel punto Manila ha minacciato di cominciare a nominare chiunque non svolge i propri compiti all'interno della casa. Ma non è tutto, Katia Ricciarelli si era scagliata contro la Principessa per avere utilizzato il phon mentre stava facendo le prove con il coro per lo spettacolo di Natale.

Così come accaduto con Nazzaro, anche Ricciarelli aveva minacciato di nominare chiunque le manchi di rispetto.

La stoccata di Trevisan

Terminata la puntata di lunedì 27 dicembre, Miriana ha commentato quanto accaduto a Lulù. Parlando con Jessica, la showgirl ha sostenuto che Manila e gli altri "vipponi" se non sono contenti dello scarso impegno di Lulù bastava dirlo in faccia: "Questa minaccia del voto mi fa schifo".

Secondo l'ex ragazza di Non è la Rai, Nazzaro agisce nei confronti degli altri coinquilini come se fosse una madre. Per questo motivo a volte esagera nei confronti dei concorrenti più giovani.

io di miriana che spilla sugli autori che non mandano le clip; su katia e manila e lodando coi suoi pregi e difetti lulù ne ho bisogno #GFVIP pic.twitter.com/1vLaYyAjLt — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) December 28, 2021

Trevisan ha precisato che, Manila non parla mai con lei delle Principesse perché le risponderebbe a tono.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda Katia, Miriana ha fatto sapere che gli autori non mandano mai in onda le clip in cui la cantante lirica offende le sorelle Selassié. Sulla base di quanto dichiarato la showgirl ha cercato di spronare Jessica e sua sorelle Lulù: "Rispondete, basta avere paura di loro".

Clarissa contro Manila

In puntata, Clarissa Selassié (sorella di Jessica e Lulù ed ex gieffina) si è scagliata contro Manila Nazzaro.

La diretta interessata l'ha definita una finta buona. Inoltre, ha sostenuto che davanti alle persone dice una versione mentre dietro sparla di tutti. A detta di quanto riportato dalla 19enne, l'ex Miss Italia avrebbe parlato male anche di Soleil e Francesca Cipriani.

In seguito alle accuse ricevute dall'ex coinquilina, Manila è scoppiata in lacrime. La diretta interessata ha negato di essere falsa. Inoltre, ha sostenuto di non avere mai parlato alle spalle dei suoi "amici". Infine, l'ex Miss Italia ha rivelato di esserci rimasta male.