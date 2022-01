Non c'è pace per Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip. La cantante lirica, nel corso delle ultime ore, si è resa protagonista di una serie di episodi che hanno scatenato non poche polemiche sui social. L'ex moglie di Pippo Baudo è stata al centro dell'attenzione per i suoi accesi scontri con le principesse Selassié, ma anche per una serie di velate "minacce" rivolte nei confronti di Nathaly Caldonazzo, che hanno scatenato l'ira del gruppo, che l'ha definita una "boss".

Esplode la lite nella casa del GF Vip tra Katia Ricciarelli e Lulù

Nel dettaglio, in queste ultime ore Katia si è resa protagonista di alcuni episodi che l'hanno vista sul piede di guerra contro la principessa Lulù.

Tra le due sono volate parole grosse, al punto che Katia ha sbottato dicendo che se fosse la mamma delle principessine, le prenderebbe a "sberle in faccia".

Insomma, la situazione in casa sembra essere degenerata e nelle ultime ore a finire nel mirino della cantante lirica è stata anche l'attrice Nathaly Caldonazzo, tra le ultime arrivate nella casa del Grande Fratello Vip.

Le minacce di Katia contro Nathaly Caldonazzo al GF Vip

Subito dopo l'accesissima discussione con Lulù, Katia si è rivolta verso Caldonazzo e non ha risparmiato delle velate "minacce" che non sono passate inosservate in casa e neppure agli occhi dei telespettatori social che seguono e commentano le vicende del reality show Mediaset.

"Da quando sei arrivata tu è nebbia totale. C'è una brutta energia e questa la pagherai. Te lo posso mettere io per iscritto e questa la pagherai con quella faccia che ti ritrovi" ha duramente sbottato Katia contro Nathaly, che ha preferito rimanere in silenzio di fronte a tali minacce.

Successivamente Katia ha sparlato di Caldonazzo anche con Soleil Sorge, ammettendo che è lei una delle poche persone che le dà particolarmente fastidio all'interno della casa del GF Vip.

I concorrenti del GF Vip sbottano contro Katia e le sue minacce

Sta di fatto che queste affermazioni di Katia, rivolte nei confronti di Nathaly, hanno scatenato un acceso chiacchiericcio all'interno della casa del GF Vip.

In tanti, infatti, hanno sbottato e si sono scagliati contro la cantante lirica per le affermazioni nei confronti di Nathaly.

"Ma che è il boss mafioso. Dove stiamo a Squadra Antimafia?" hanno sbottato Miriana Trevisan e Lulù, commentando le affermazioni di Ricciarelli e paragonandola così a un boss.

Cosa succederà a questo punto nel corso della prossima puntata serale del GF Vip? Katia affronterà "faccia a faccia" le principesse e gli altri concorrenti? La risposta venerdì 7 gennaio in diretta su Canale 5.