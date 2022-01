Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma in streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily bavarese creata da Bea Schmidt, delle puntate in onda da lunedì 17 a domenica 23 gennaio, raccontano che Florian aiuterà Erik coi preparativi per una sorpresa per Ariane, mentre Selina ribadisce a Maja di non volersi separare da Christoph. Max, intanto, si accorgerà che Georg spinge Vanessa a riprendere gli allenamenti, nel frattempo la coppia dark mediterà di trascorrere ai Caraibi gli ultimi mesi della loro relazione.

Benni, infine, accetterà la proposta di Robert, mentre Christoph scoprirà che Erik ha chiesto ad Ariane di diventare sua moglie.

Florian aiuterà Erik coi preparativi per una sorpresa per Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, delle puntate in onda dal 17 al 23 gennaio, rivelano che Erik sarà alle prese con una sorpresa per Ariane e Florian, nel tentativo di rafforzare il legame col fratello maggiore, deciderà di aiutarlo.

Selina, intanto, chiarirà alla figlia Maja di non avere intenzione di separarsi da Christoph. Allo stesso modo, però, imporrà un aut aut al padre di Tim: dovrà lasciare in pace Ariane per far sì che il loro legame amoroso possa continuare.

Christoph inizialmente dà la propria parola a Selina, ma appena si troverà Kalenberg dinanzi tornerà a tramare contro la dark lady.

Max si accorgerà che Georg spinge Vanessa a riprendere gli allenamenti

Le trame bavaresi della soap opera, delle puntate dal 17 al 23 gennaio, anticipano che Georg spingerà Vanessa a riprendere gli allenamenti, nonostante il dolore al ginocchio della schermitrice, e Max se ne accorgerà.

Il fitness trainer e la nipote di Alfons, a tal proposito, avranno un acceso scambio di vedute che farà dispiacere la giovane Sonnbichler.

Florian, poco più tardi, presenterà a Maja la registrazione che ha utilizzato per convincere Erik a consegnarsi alla polizia il giorno seguente. Il guardacaccia e la figlia di Cornelius si riavvicineranno sempre più.

La coppia dark penserà di fuggire assieme ai Caraibi

Gli spoiler tedeschi della fiction daily, dell puntate che verranno trasmesse da lunedì 17 a domenica 23, riportano che Ariane ed Erik penseranno di avere poco tempo a disposizione per crogiolarsi nel loro amore, quindi penseranno di fuggire ai Caraibi per trascorrere gli ultimi mesi assieme.

Poco prima della partenza, però, la dark lady crollerà a causa di improvvise vertigini.

Benni, nel mentre, accetterà l'offerta di Robert, sebbene il ragazzo non cambierà affatto il proprio atteggiamento distaccato nei riguardi di Cornelia, rea di averlo lasciato all'età di 14 anni.

Florian concederà a Erik la tanto desiderata tregua suscitando una certa perplessità in Cornelius e Maja. Il signor von Thalheim, nel frattempo, accetterà la decisione del giovane Vogt, ma ordirà un nuovo piano per consegnare Erik alla polizia.

Christoph, invece, scoprirà che Erik ha chiesto ad Ariane di diventare sua moglie e ciò farebbe sì che Vogt divenga il supervisore di Kalenberg.

Christoph, infine, si farà venire in mente una nuova idea per proseguire il suo intrigo.