Lunedì 17 gennaio su Canale 5 è stata trasmessa la 35^ puntata del GFVip. Prima delle nomination, Signorini ha mandato la pubblicità. A quel punto i telespettatori della diretta h24 hanno immortalato uno sfogo di Katia Ricciarelli. Come mostrato in un video, la cantante lirica ha espresso il suo disappunto per l'ennesima immunità di Soleil Sorge ricevuta da Sonia Bruganelli.

L'accaduto

L'ingresso di Delia Duran nella casa di Cinecittà ha scombussolato gli equilibri. Soleil ha deciso di distaccarsi da tutti i "vipponi" che hanno cercato di conoscere meglio la nuova coinquilina.

Di conseguenza, si è allontanata anche da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Durante la 35^ puntata del Reality Show, Bruganelli ha dichiarato di essere delusa dal comportamento di Manila: "Per rimanere nel mezzo, ha preso le distanze da Soleil". Al contrario, l'ex Miss Italia ha sostenuto di avere cercato più volte di aiutare l'amica. Inoltre, Nazzaro ha fatto sapere che per la sua etica non può negare a nessuno una conoscenza. Infine, la diretta interessata ha spiegato che lei non aveva alcuna ragione per mettere un muro con Delia.

Lo sfogo di Ricciarelli

Interpellata da Signorini, Katia Ricciarelli si è schierata dalla parte di Manila. Nel dettaglio, la cantante lirica ha spiegato di esserci rimasta male per l'atteggiamento restio di Soleil.

La diretta interessata ha fatto notare alla 27enne italo-americana di non averla salutata: "Tu sai che ti voglio bene e ti ho sempre difesa". La neo 76enne ha precisato che anche se parlerà con Delia il bene nei confronti di Sorge non cambierà mai. In seguito allo scambio di opinioni, Bruganelli ha deciso di regalare la sua immunità a Soleil Sorge.

In occasione della pubblicità, Ricciarelli ha espresso il suo disappunto. Parlando con Davide Silvestri, Manila e Valeria Marini, la soprano ha chiosato: "Continua ad essere salvata dalle opinioniste". Poi, ha aggiunto: "Ogni volta così".

Secondo Nazzaro, le opinioniste avrebbero dovuto dare l'immunità a Katia visto che allo scoccare della mezzanotte festeggiava il compleanno.

Marini invece, ha sostenuto che tanto Bruganelli non cambierà mai idea.

Il commento di alcuni telespettatori

A quanto pare l'atteggiamento di Ricciarelli non è piaciuto ad alcuni telespettatori. Su Twitter, un utente si è detta dispiaciuta per la 27enne in quanto all'interno del GFVip non avrebbe nessuno su cui contare. Un altro utente si è augurato di vedere presto al televoto Katia.

In settimana, dopo l'ingresso di Delia Duran, era finita nel mirino di alcuni telespettatori anche Manila. L'ex Miss Italia è stata accusata da alcuni utenti di essersi allontanata da Sorge senza una spiegazione valida.