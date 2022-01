La 35^ puntata del GFVip, in onda lunedì 17 gennaio su Canale 5, è stata caratterizzata da un botta e risposta tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. L'influencer italo-americana ha accusato la coinquilina di averla messa da parte per essere "amica" di Delia Duran. Dal canto suo, l'ex Miss Italia ha sostenuto che il suo modo di essere non nega la conoscenza a nessuno.

La versione di Manila

Nella puntata di venerdì 14 gennaio, Delia Duran si è aggregata ai "vipponi" come concorrente. Ovviamente, l'ingresso della modella sudamericana ha mandato in crisi Soleil.

La diretta interessata ha sostenuto di non comprendere la partecipazione della "rivale". Di conseguenza, Sorge non ha visto di buon occhi tutti i suoi compagni d'avventura che hanno cercato di conoscere meglio la nuova coinquilina. A finire nel mirino della 27enne, c'è stata anche Manila. Per questo motivo nella 35^ puntata del GFVip, Signorini ha chiesto alle due donne di avere un confronto. a quel punto l'ex Miss Italia ha fornito il suo punto di vista sull'ingresso di Duran: "Da quando è entrata Delia, Soleil è entrata in un mood".

Secondo la 44enne pugliese, Sorge si sarebbe distaccata da tutti coloro che hanno cercato di conoscere la modella. Nazzaro ha precisato di avere cercato più volte di far sfogare l'influencer, ma invano.

Sebbene Manila riesca a comprendere la posizione di Sorge, al tempo stesso ha spiegato che non può mettere in secondo piano i suoi principi: "Per la mia etica non posso negare a nessuno né l'ascolto né la conoscenza". Secondo la 44enne, anche Delia ha una storia personale e merita di essere ascoltata.

La replica di Sorge

La presa di posizione di Manila, non è affatto piaciuta a Soleil.

La diretta interessata ha sostenuto che se Nazzaro la pensava in quel modo su Delia Duran, allora non doveva esprimere giudizi in passato. A tal proposito la 27enne ha sbottato con la coinquilina: "Questo buonismo mi sembra eccessivo". L'influencer ha invitato alcuni dei suoi compagni d'avventura a non fare i paladini della bontà, quando non lo sono affatto.

Secondo Sorge, Manila se era realmente sua amica non avrebbe condiviso il suo letto con la nuova coinquilina.

Ma non è finita qui, perché Sorge ha avuto un battibecco anche con Katia Ricciarelli. Quest'ultima ha rimproverato la coinquilina di non averla salutata poco prima della diretta. A quel punto la 27enne italo-americana ha sostenuto che in quel momento voleva solamente stare da sola. In merito all'arrivo di Delia Duran, la cantante lirica ha confidato di pensarla proprio come Manila. Ricciarelli ritiene giusto sentire la versione della nuova gieffina, in modo da effettuare una sua valutazione sul triangolo Duran-Belli-Sorge.