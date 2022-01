Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip a tenere banco sono state ancora una volta le vicende del triangolo Soleil-Alex-Delia. Il rapporto tra le due donne, che si sono ritrovate a vivere insieme nella casa di Cinecittà, non è affatto migliorato e continuano a essere l'una contro l'altra. Durante la diretta in onda su Canale 5, Soleil ha sbottato contro la coppia, al punto da "minacciarli" sostenendo di conoscere un segreto inedito sul loro conto, che potrebbe svelare da un momento all'altro all'interno della casa.

Nervi tesi al GF Vip tra Soleil, Delia e Alex Belli

Il clima tra Delia e Soleil, in questi primi giorni in cui sono state insieme nella casa del GF Vip, non è stato affatto dei migliori.

Tra le due sono volate parole grosse, tra frecciatine e stoccate al vetriolo, e durante la diretta del 17 gennaio, Soleil ha lanciato l'ennesima "bomba" nei confronti della coppia.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha spiazzato tutti quando ha ammesso di "conoscere un segreto" sulla coppia, che le sarebbe stato rivelato proprio da Alex in uno dei tanti momenti di intimità che si sono ritrovati a vivere insieme, nascosti sotto le coperte, all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Le 'minacce' di Soleil sul segreto della coppia Alex-Delia

Alfonso Signorini ha provato a incalzare Soleil per cercare di scoprire quale fosse questo segreto sulla coppia Alex-Delia ma, per il momento, l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha scelto di non confessarlo pubblicamente e quindi di tenerlo ancora un po' per se stessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma qual è questo segreto che Soleil nasconderebbe sulla coppia? Durante la puntata Alex Belli non ha proferito parola di fronte alla "minaccia" della sua amica speciale e la stessa cosa ha fatto Delia, che in quel momento ha preferito non incalzare la sua rivale e quindi ha evitato di fare in modo che la verità venisse a galla.

Tuttavia, dato il clima tensivo che c'è in casa tra le due donne, non si esclude che questo segreto possa venire a galla nel corso delle prossime ore.

Delia dopo la puntata del GF Vip sbotta e attacca Soleil Sorge dopo la frecciatina sul 'segreto'

Intanto, subito dopo la puntata serale del 17 gennaio del GF Vip, Delia non ha perso occasione per commentare le velate minacce della sua rivale, ammettendo che è stata fuori luogo con queste sue affermazioni in diretta tv.

"Cosa penso abbia raccontato a Soleil? Le crisi sono nate qui, stavamo insieme notte e giorno", ha ammesso Delia aggiungendo di non riuscire a immaginare quale possa essere questo segreto.

"Lei è proprio fuori luogo con tutto quello che dice", ha chiosato Delia che non ha gradito per niente queste provocazioni di Soleil.