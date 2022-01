Katia Ricciarelli non risparmia battutine e frecciatine nei confronti della sua figlioccia Soleil Sorge all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, la cantante lirica è tornata a prendere in giro Soleil per il suo scarso decolleté e, non contenta delle battutine che le ha fatto, ha chiamato in causa anche Davide Silvestri, rendendolo partecipe di quel momento "goliardico" che tanto l'ha divertita all'interno della casa ma che ha stizzito i fan dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Katia Ricciarelli prende in giro Soleil per il suo scarso decolleté

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli dopo aver visto un reggiseno di Soleil che era presente all'interno della camera da letto della ragazza, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere, sottolineando il fatto che la ragazza avesse un decolleté a dir poco scarso.

"Questo sarebbe un reggipetto?", ha esclamato Katia che poi ha cominciato a ridere a crepapelle prendendo in giro la sua "figlioccia", che ha azzardato una risatina ironica.

"Scusami eh, dall'alto della mia quarta", ha continuato Katia che nel frattempo continuava a ridere e deridere Soleil per il suo decolleté scarso.

Davide e Katia deridono Soleil al GF Vip, lei interviene (Video)

E poi ancora, non contenta della frecciatina rivolta già a Sorge, ecco che Katia ha scelto di coinvolgere anche Davide Silvestri, rendendolo partecipe di quella "scoperta" che aveva fatto sul conto della sua figlioccia.

"Vieni a vedere, devi venire a vedere, guarda qua il reggipetto di Soleil.

A me non serve neanche per una gota", ha continuato Katia nel momento in cui mostrava l'indumento intimo della Sorge a Davide.

"Risparmio sulla stoffa alla faccia vostra", ha sbottato Soleil che ha provato così a "difendersi" da quelle frecciatine della cantante lirica.

Katia prende in giro il reggipetto di Soleil perché ha il seno piccolo.

Soleil ha più volte detto di avere questa insicurezza sul suo fisico ma che ha imparato ad amarsi e infatti al perculo di Katia risponde con una battuta “si risparmia sulla stoffa alla faccia vostra”#gfvip pic.twitter.com/alLgcPKdQZ — Federico (@Federic1910) January 26, 2022

I fan di Soleil Sorge polemici per la battutina di Katia al GF Vip

Sta di fatto, però, che questa presa in giro da parte di Katia non è piaciuta per niente ai fan che seguono il Grande Fratello Vip e che osannano Soleil Sorge sui social.

In tanti, infatti, hanno sottolineato il fatto che più volte da quando ha cominciato questa esperienza all'interno della casa del GF Vip, Soleil ha ammesso di avere delle insicurezze sul suo fisico ma, nonostante ciò, ha imparato ad amarsi.

Ecco perché la presa in giro da parte di Katia, che ha ironizzato sullo scarso decolleté di Soleil, quasi come se si trattasse di un difetto fisico, ha mandato in tilt i fan che si sono scagliati contro la cantante lirica che dall'alto della sua età dovrebbe essere una maestra di insegnamenti ed evitare quindi di lasciarsi andare a commenti e considerazioni del genere.