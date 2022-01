Lulù non smette di stupire all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, la principessina ha ammesso palesemente di essere stufa del fatto che durante le puntate serali del Reality Show Mediaset, si continui a parlare del triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Proprio per questo motivo, Lulù ha proposto di sabotare il reality show durante la prossima puntata in prime time, che sarà in onda venerdì 28 gennaio su Canale 5.

Lulù sbotta contro il triangolo Alex-Delia-Soleil al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a distanza di quattro mesi dall'inizio di questa sesta edizione del GF Vip, i concorrenti cominciano ad essere stufi dello spazio che viene riservato ogni settimana al triangolo che vede protagonisti Soleil-Alex-Delia.

Tra quelle che non ne possono più di questa situazione vi è la principessina Lulù che, con la sua schiettezza e il suo modo di dire diretto, ha svelato ai suoi amici di gioco, la sua intenzione in vista della prossima puntata serale.

Lulù vorrebbe sabotare il reality show durante il momento in cui si tornerà a parlare di questo triangolo ed ha chiesto agli autori di lasciarli in camera nel momento in cui si parlerà di questo argomento.

Lulù vuole sabotare il GF Vip: ecco cosa ha proposto

"Ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì, ci chiamano quando hanno fatto perché non ne posso più", ha sentenziato Lulù confermando di fatto di essere arrivata al limite di sopportazione di questa dinamica che tiene banco in tutte le puntate serali del GF Vip.

"Sono seria, non ce la faccio", ha sbottato Lulù che ha tirato in ballo anche il suo fidanzato Manuel Bortuzzo che, proprio come lei, non ne potrebbe più di tutta questa vicenda del triangolo sentimentale che tuttavia ha tenuto in piedi questa sesta edizione del reality show.

E poi ancora, sempre secondo il pensiero di Lulù, quello che sta succedendo all'interno della casa del GF Vip, sarebbe frutto di un piano studiato a tavolino e preparato prima ancora che iniziasse la trasmissione.

I sospetti di Lulù sul triangolo che tiene banco al Grande Fratello Vip 6

"Secondo me si sono messi d'accordo tutti prima", ha sentenziato Lulù che di fatto non crede nella buonafede dei vari protagonisti di questa situazione, a cominciare dalla stessa Soleil Sorge, con la quale non ha affatto un buon rapporto di amicizia.

I sospetti di Lulù sono quelli che, ad oggi, condividono anche la maggior parte degli spettatori che seguono e commentano il reality show Mediaset, molti dei quali si dicono convinti che Alex-Delia-Soleil stiano recitando un copione ben studiato e articolato.