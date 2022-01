Soleil Sorge continua ad essere al centro delle polemiche in questo GF Vip. Nelle ultime ore, l'ex protagonista di Uomini e donne, si è lasciata andare ad un commento-frecciatina poco carino nei confronti di Manila Nazzaro, alla quale ha dato della "lavapiatti" e la reazione dell'ex Miss Italia (ma anche di altri concorrenti) non è stata delle migliori. E così Soleil ha dovuto fare i conti con il rimprovero anche da parte di Katia Ricciarelli, che non ha perso occasione per bacchettare la sua "figlioccia".

Soleil scatena il caos al GF Vip: attacca Manila Nazzaro e Katia sbotta

Nel dettaglio, durante la trasmissione radiofonica che hanno messo in piedi il 26 gennaio all'interno della casa del GF Vip, c'è stato un momento in cui Soleil ha punzecchiato la sua amica Manila Nazzaro.

In maniera decisamente sarcastica e a tratti "cattiva", Soleil ha fatto presente a Barù che se avesse voluto stare in compagnia di Manila, l'avrebbe trovata in cucina a lavare i piatti, mentre per divertirsi e stare in compagnia doveva accettare di stare con lei.

Una frecciatina che non è piaciuta per niente ai vari concorrenti del GF Vip che in quel momento stavano ascoltando Soleil Sorge e che si sono scagliati contro di lei.

Katia Ricciarelli si scaglia contro Soleil Sorge al GF Vip

Katia Ricciarelli e Delia Duran non si sono fatti problemi nel dire che Soleil fosse stata fin troppo "s.." nei confronti di Manila Nazzaro.

Successivamente la cantante lirica ha avuto modo di sfogarsi anche con Davide Silvestri su quanto accaduto e non ha perso occasione per bacchettare nuovamente la sua figlioccia.

"Perché non scherza con la mamma, la sorella o il nonno", ha sbottato Katia contro la giovane influencer, confermando di fatto che pur essendo amiche non ha apprezzato per niente la sua uscita decisamente infelice su Manila, fatta passare come la "lavapiatti" di questa sesta edizione del GF Vip.

Poco dopo Katia si è ritrovata a parlare di quanto fosse accaduto anche con la diretta interessata Soleil, la quale ha provato a difendersi dagli attacchi che le venivano rivolti in casa, per la battutina su Manila.

Soleil si difende con Katia dopo le critiche ricevute nella casa del GF Vip

"Si rende tutto pesante, è una roba insopportabile", ha sbottato Soleil nel momento in cui è stata rimproverata da Katia Ricciarelli.

"Non si può esagerare", ha subito precisato la cantante lirica che ha strigliato la "figlioccia" dopo la battutina sul conto di Manila.

"Ma non si può neanche parlare. Era una battuta. Allora da oggi in poi faccio il voto del silenzio", ha chiosato Soleil stufa di questo accanimento nei suoi confronti al GF Vip.