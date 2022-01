Ritorna l'appuntamento con C'è Posta per te 2022, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che da sabato 8 gennaio sarà nuovamente in onda su Canale 5. Un'edizione decisamente molto attesa dal pubblico, che nel corso della prima puntata potrà assistere alla presenza in studio di Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino sarà tra i super ospiti di questo atteso debutto e al suo arrivo in studio si renderà protagonista anche di una gaffe con la padrona di casa del people show.

Nel dettaglio, le anticipazioni su C'è posta per te 2022 rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi ritornerà in onda con nuove attesissime puntate, dove a farla da padrone saranno le buone emozioni e i sentimenti.

Tra gli ospiti del debutto di questa venticinquesima edizione del people show Mediaset spicca il nome di Stefano De Martino.

L'ex volto di Amici, attualmente conduttore in voga sui canali Rai, sarà una delle sorprese vip di questa prima puntata, così come spoilerato anche sui profili social della trasmissione di Maria De Filippi.

Gaffe di Stefano De Martino con Maria De Filippi

Proprio dall'anteprima che è stata caricata su Instagram emerge che al suo ingresso in studio, a C'è posta per te 2022, Stefano De Martino si è reso protagonista di una gaffe involontaria con la conduttrice.

L'ex ballerino di Amici, dopo essersi preso l'applauso del pubblico in studio in visibilio per lui, si è diretto con fare deciso verso la padrona di casa Maria De Filippi con l'intento di salutarla.

Solo mentre camminava si è ricordato che attualmente ciò non è possibile. Come previsto dalle normative anti-Covid è preferibile evitare i saluti anche in televisione, nonostante tutti i partecipanti alle trasmissioni siano sottoposti a controlli con tamponi prima della messa in onda.

'Non ci possiamo salutare': De Martino e la gaffe a C'è posta per te 2022

"Ah, non ci possiamo salutare" ha esclamato Stefano De Martino visibilmente amareggiato del fatto di non potersi abbracciare e salutare con la sua "mamma artistica" Maria De Filippi, che in questi anni ha sempre creduto in lui, tanto da volerlo come giudice del serale all'ultima edizione di Amici.

Di conseguenza, dopo la gaffe involontaria a C'è posta per te, Stefano si è limitato a mandare dei baci a distanza alla conduttrice.

In attesa di vedere in onda questa prima puntata del people show, le anticipazioni sugli ospiti del debutto segnalano che in studio arriverà anche Paolo Bonolis, mattatore del piccolo schermo e della rete ammiraglia Mediaset con Avanti un altro.