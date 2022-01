L'atteggiamento di Katia Ricciarelli al GFVip è finito al centro di un polverone mediatico. A quanto pare, la cantante lirica ha avuto lo stesso identito atteggiamento anche quando ha partecipato al Reality Show La Fattoria nel 2006. Su Twitter, un utente ha riportato un video con il commento della Giallappa's Band, in cui l'ex moglie di Pippo Baudo veniva criticata.

I trascorsi della cantante

La 75enne in passato ha partecipato a La Fattoria. Su Twitter, un utente ha riportato alcuni atteggiamenti opinabili di Katia e criticati dalla Giallappa's Band.

Nel video in questione, si legge: "No, non mangio perché mi viene di dare le sberle a qualcuno". In un altro commento, la diretta interessata aveva messo in dubbio il ruolo di madre di un'altra concorrente. Non contenta, la cantante lirica aveva sparato a zero su una concorrente, accusandola di avere preso parte al programma solamente per ottenere visbilità: "Non venire qua a puntare per far carriera".

Oddio uguale ad ora non è cambiata per niente #gfvip pic.twitter.com/wq76ay8cUG — Danky (@Danky1237999) January 4, 2022

Tra i vari atteggiamenti sopra le righe di Ricciarelli, c'è da segnalare il fatto che non voleva mai essere contraddetta: "Risposte a me non le devono fare. Pensaci cinque volte prima di dare risposta".

Inoltre, l'ex moglie di Pippo Baudo aveva precisato che le altre concorrenti non avevano nulla a che fare con lei e con la sua carriera artistica. Infine, la soprano aveva avuto un comportamento aggressivo nei confronti di una concorrente de La Fattoria: "Ti picchio e ti incollo al muro".

Katia al GFVip

A quanto pare, Ricciarelli è recidiva.

La cantante in questi mesi al GFVip si è resa protagonista di alcuni atteggiamenti e frasi sopra le righe. Per esempio, la 75enne aveva più volte ironizzato con frasi omofobe su Alex Belli. In merito alle sorelle Selassié, la soprano ne ha dette di tutti i colori in particolare a Lulù: l'ha definita una "Principessa dalle gambe larghe" e una "scimmia".

In ultimo ha pronunciato una frase razzista: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla". Gli atteggiamenti sopra le righe della gieffina non sono finiti qui. Come accaduto a La Fattoria, Katia ha attaccato Miriana Trevisan sul suo modo di essere madre. A tal proposito la showgirl ha minacciato di abbandonare il reality show, in quanto spiazzata dalle offese della coinquilina.

La 32^ puntata anticipata al 7 gennaio, forse per un provvedimento

A causa delle frasi offensive rivolte ad alcuni dei suoi compagni d'avventura, Katia Ricciarelli potrebbe essere squalificata dal reality show di Canale 5. Al momento non è chiaro cosa abbia in mente di fare la produzione, ma la 32^ puntata del GFVip è stata anticipata da lunedì 10 gennaio a venerdì 7 gennaio. L'unica cosa certa è che su Twitter, è finito in tendenza l'hashtag "FuoriKatia".

Inoltre, alcuni sponsor presenti nella casa di Cinecittà si sono dissociati dall'atteggiamento della cantante lirica.