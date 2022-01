Le pulizie e le faccende domestiche continuano ad essere motivo di scontro al GF Vip. In questi ultimi giorni, Katia Ricciarelli è tornata a lamentarsi per il modo in cui gli altri compagni di gioco di questa sesta edizione del Reality Show, hanno lasciato la cucina. Il livello di sporcizia, infatti, ha decisamente oltrepassato il limite al punto che la cantante lirica si è rifiutata di pulire.

Sporcizia 'record' al GF Vip: Katia si rifiuta di pulire in cucina

Nel dettaglio, il risveglio per Katia all'interno della casa del GF Vip non è stato proprio dei migliori, dato che essendo il suo turno per quanto riguarda le faccende domestiche, si è ritrovata a fare i conti con una scena a dir poco incresciosa che l'ha mandata su tutte le furie.

Gli altri inquilini, infatti, avevano lasciato una vera e propria sporcizia all'interno del lavandino, al punto che la cantante lirica si è rifiutata di mettersi le mani per pulire il tutto.

"Questa roba qui si è accumulata da 15 giorni", ha subito precisato Miriana Trevisan che si è ritrovata ad analizzare la situazione assieme alla cantante lirica, tra le protagoniste indiscusse di questa sesta fortunata edizione.

'Qui non metto le mani', sbotta Katia per la sporcizia in casa

"Io le mani qui non ce le metto, mi dispiace", ha subito precisato Katia Ricciarelli confermando di fatto la sua intenzione di non voler pulire la cucina del GF Vip, dopo il livello di sporcizia "record" lasciato dagli altri compagni di gioco di questa sesta edizione.

Tuttavia, non è la prima volta che quest'anno, i concorrenti del GF Vip si ritrovano ad affrontare questioni legate alle faccende domestiche e alla pulizia dell'abitazione.

Già in passato ci sono stati degli accesi scontri in casa e, sempre Katia Ricciarelli, non si era fatta problemi a puntare il dito contro i suoi compagni di avventura.

Nelle ultime ore, anche Soleil Sorge si è lamentata per la cattiva aria che si respirerebbe all'interno della casa.

Anche Soleil Sorge si lamenta dei cattivi odori all'interno della casa del GF Vip

La giovane influencer, dopo aver aperto un po' le porte che conducono al giardino, per permettere un cambio d'aria, è stata richiamata dagli altri concorrenti a chiudere al più presto, dato che faceva freddo.

Immediata la reazione di Soleil, la quale ha fatto presente ai suoi compagni di avventura del GF Vip, che c'era una puzza terribile all'interno della casa, motivo per il quale ha chiesto loro di aprire più spesso le porte per garantire un passaggio di aria pulita.

La richiesta di Soleil è stata appoggiata e sostenuta da Alessandro Basciano, che si è trovato d'accordo con la giovane influencer.