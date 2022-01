Samuele Carniani e Roberta Giusti sono potuti finalmente uscire allo scoperto dopo la messa in onda della puntata della scelta a Uomini e donne. I due sono tornati attivi sui social e nel corso di un'intervista hanno parlato non solo della loro storia d'amore, ma anche di Ciprian e di Luca Salatino. Proprio riguardo a quest'utimo, Samuele lo ha definito un ragazzo un po' egoista, al quale Maria De Filippi ha regalato una grande opportunità, quella di salire sul trono.

Roberta e Samuele dopo la scelta a U&D sono più innamorati che mai

La messa in onda della puntata della scelta di Roberta Giusti è stata molto attesa dal pubblico di Uomini e donne.

La registrazione era avvenuta a metà dicembre e quindi è passato circa un mese da quel giorno. Durante tutto questo tempo, Roberta e la sua scelta Samuele, sono dovuti rimanere in silenzio e non apparire insieme in pubblico, così come da regolamento del programma. Ora finalmente i due possono farsi vedere insieme e sono tornati attivi sui social, dove hanno postato molti scatti di questo primo mese di convivenza. I due poi hanno spiegato come, dal momento della scelta, non si sono paraticamente mai lasciati, se non i giorni della vigilia e di Natale. Per loro dunque, è iniziata una sorta di convivenza che sembra procedere nel migliore dei modi. Non sono mancati i 'ti amo' reciproci, scambiati sempre tramite dediche sui social.

Uomini e donne: Roberta ammette di aver rivalutato Ciprian

Roberta e Samuele stanno attarversando un momento bellissimo e finalmente possono gridare al mondo il loro amore. Nel corso dell'intervista, i due hanno voluto anche parlare di altri protagonisti di Uomini e donne. La loro attenzione si è soffermata in particolare su Ciprian Aftim e Luca Salatino.

Il primo è il ragazzo scelto da Andrea Nicole e Roberta, a tal riguardo, ha ammeso di essersi ricreduta sul ragazzo. Durante il percorso a Uomini e donne, Roberta aveva attaccato spesso e volentieri Ciprian, convinta che il ragazzo non fosse realmente innamorato della sua amica Andrea Nicole. Ora però, Roberta ha cambiato idea sul suo conto e lo ha completamente rivalutato.

Ciò perchè ha avuto modo di conoscerlo fuori dagli studi televisivi e si è resa conto che è una persona diversa.

Samuele sul nuovo tronista Luca: 'È un po' egoista'

Samuele invece, ha voluto dire la sua su Luca Salatino, suo rivale durante il percorso a Uomini e donne. Come noto, la non scelta di Roberta è diventato il nuovo tronista del programma, su espressa richiesta di Maria De Filippi. Dunque Luca, non ha avuto nemmeno il tempo di elaborare la delusione per non essere stato scelto dalla tronista, che già siedeva sul trono. A proprosito di questo, Samuele ha dichiarato di avere il presentimento che Luca salisse sul Trono. Non solo, Carniani ha stupito con queste parole: "Lui è un ragazzo un po' egoista forse perché ha avuto un passato brutto", aggiungendo di augurarsi che Salatino trovi la persona giusta che lo possa sopportare, visto che ha un carattere particolare. Samuele si è detto convinto del fatto che Luca non fosse il ragazzo giusto per Roberta, per poi aggiungere: "Maria gli ha dato questa opportunità per farlo migliorare caratterialmente'.