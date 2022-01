In occasione della 35^ puntata del GFVip, in onda lunedì 17 gennaio su Canale 5, Sophie Codegoni ha ricevuto una visita dalla sua mamma. La signora Valeria ha chiesto alla figlia di aprire gli occhi sull'amicizia, in quanto una delle persone più vere è Soleil Sorge e non Jessica Selassié. Poi, ha chiesto a Basciano di essere più comprensivo con l'ex tronista di Uomini e Donne.

L'intervento di mamma Valeria

Dopo l'ingresso di Basciano, l'amicizia tra Jessica e Sophie ha cominciato a scricchiolare. La principessa si è subito detta interessata al nuovo coinquilino, ma quest'ultimo ha preferito intraprendere una conoscenza con la 19enne milanese.

Arrivata nel giardino della casa di Cinecittà, la signora Valeria ha incontrato Sophie Codegoni. La donna ha invitato la figlia a continuare così, perché all'esterno del Reality Show sta portando dei bellissimi messaggi. Poi, l'ha invitata ad aprire gli occhi e valutare meglio le sue amicizie: "Sai chi ti ha dimostrato vera amicizia? Soleil. Lei è una tua vera amica". Secondo la donna, nonostante i dissapori Soleil e Sophie si sono sempre dette tutto in faccia e mai alle spalle.

La stoccata alla principessa

Dopo essersi confrontata con la figlia, la mamma di Sophie ha avuto un confronto con Jessica Selassié. Senza peli sulla lingua la donna ha rimproverato la principessa per l'atteggiamento avuto nei confronti di Basciano: "Devi evitare quello che fai con Alessandro".

Inoltre, la signora Valeria ha sostenuto che Jessica spesso sparli alle spalle di sua figlia. La mamma della 19enne milanese ha tirato in ballo l'ultima discussione avuta tra Lulù Selassié e Jessica Selassié: "Ascolta tua sorella, stai facendo brutta figura". La diretta interessata ha spiegato alla 26enne che lontano dai riflettori sta passando un messaggio orribile.

Ovviamente, le parole della donna hanno colpito la destinataria. Dopo essere tornata in casa, Jessica è scoppiata in lacrime. La ragazza ha ammesso di avere paura di non essere capita lontano dal reality show. A rassicurare la 26enne, ci ha pensato Signorini.

Il messaggio per Basciano

La mamma di Sophie Codegoni ha voluto incontrare anche Basciano.

La signora Valeria ha messo in guardia il 30enne ligure dall'atteggiamento di Jessica: "Una persona vicino a voi non è quella che pensate". La donna ha fatto presente di seguire il GFVip 24 ore su 24. Dunque, non parla solamente per partito preso. Per quanto riguarda la conoscenza tra Sophie e Basciano, la signora Valeria ha invitato l'ex volto di Temptation Island a essere più comprensivo nei confronti della figlia. Poi, ha invitato entrambe a tenere gli occhi ben aperti.