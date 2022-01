L'amicizia tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni nata al GFVip potrebbe arrivare al capolinea. Parlando con Basciano, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere infastidita dall'atteggiamento della Principessa nei confronti del suo "fidanzato". A tal proposito la 20enne milanese ha sostenuto di essere arrivata al punto di non ritorno.

Lo sfogo dell'ex tronista

Nella giornata di giovedì 13 gennaio, Basciano ha confidato a Sophie che la sua amica Jessica è cotta di lui. Anziché glissare, Codegoni ha sbottato. La diretta interessata ha fatto notare di non riuscire più a tollerare le battutine pronunciate da Jessica: "Il fatto è che c'è un limite a tutto e lei continua a stuzzicarti".

La 20enne milanese ha ammesso di non avere ancora discusso con la più grande delle sorelle Selassié solamente perché è una sua amica.

Parlando con Basciano, Sophie ha spiegato di non riuscire ad avere mezze misure: "Se parto contro di lei faccio un macello". Per evitare lo scontro con la coinquilina, Codegoni ha rivelato di contare sempre fino a 100 quando si trova in compagnia di Jessica. Sebbene la diretta interessata si mostri sempre sorridente, a volte vorrebbe far notare alla Principessa che sta esagerando. Sophie ha confidato ad Alessandro di voler iniziare a fare yoga per mantenere la calma: "Non mi hai mai vista arrabbiata ed è meglio che non mi vedi".

'Gli scherzi sono belli quando durano poco'

In un secondo momento, Sophie si è sfogata con Soleil Sorge. La diretta interessata è tornata a puntare il dito contro l'atteggiamento di Jessica: "Dice che lo sogna la notte e gli chiede di andare a dormire con lei". A tal proposito la 20enne ha ammesso di essere delusa, perché crede molto nell'amicizia e lei non si sarebbe mai comportata in quel modo nei confronti di una persona a lei cara.

Sulla base di quanto dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne ha tagliato corto: "Gli scherzi sono belli quando durano poco".

A questo punto non è escluso che le due coinquiline siano protagoniste di un confronto nella puntata di venerdì 14 gennaio.

La situazione tra Sophie e Basciano

La conoscenza tra Sophie e Basciano è caratterizzata da alti e bassi.

Dopo essersi fidanzati ufficialmente, i due "vipponi" hanno avuto un momento di crisi. La stessa Codegoni ha ammesso che dopo quattro mesi di GFVip si sente confusa e stanca. Basciano stanco di non trovare un punto d'incontro con la coinquilina, si è detto pronto a fare un passo indietro: "Ti dico una cosa, ufficialmente, non stiamo più insieme".

Dopo un giorno di maretta e ripetuti confronti, Basciano e Sophie sembrano avere ritrovato il sereno. Attualmente, i due sono tornati "insieme".