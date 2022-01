In Beautiful Thomas perderà i sensi durante una discussione con Hope e finirà in ospedale. Qui si sospetterà una lesione cerebrale, mentre Liam scoprirà di aver frainteso il bacio della sera prima tra Thomas e Hope. Spencer infatti capirà che il fratello di Steffy stava baciando il manichino. Tutto questo andrà in onda nella nuova settimana di programmazione che va dal 24 al 29 gennaio. Una settimana ricca di colpi di scena e che vedrà Hope particolarmente sconvolta da quanto accaduto a Thomas, mentre Liam sarà attanagliato dai sensi di colpa per aver tradito la moglie con Steffy a causa di un grande equivoco.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sviene durante una lite con Hope

I nuovi episodi di Beautiful in onda su Canale 5 sino al prossimo 29 gennaio riserveranno molti colpi di scena. In particolare i telespettatori capiranno che le allucinazioni di Thomas non saranno dovute ad una malattia mentale, ma ad una lesione cerebrale. Questo è quello che emergerà dai primi accertamenti medici a cui verrà sottoposto Thomas al suo arrivo in ospedale. Andando per ordine, il giovane Forrester verrà ricoverato dopo aver perso i sensi durante una discussione con Hope. Quest'ultima terrorizzata, chiamerà immediatamente Finn.

Liam scopre che Thomas stava baciando il manichino e non Hope

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Finn e Hope avvertiranno immediatamente Steffy e Ridge di quanto appena accaduto a Thomas.

Hope in seguito, si ritroverà nell'appartamento di Thomas e sarà ancora sconvolta quando sopraggiungerà Liam. Il giovane, che avrà passato la notte insieme a Steffy, sarà ancora convinto che Hope abbia baciato Thomas la sera prima. Il fatto poi di trovare Hope a casa di Thomas, sembrerà convincerlo ancora di più. Solo in seguito, capirà che si sarà trattato di un grosso equivoco.

Hope riuscirà a convincerlo del fatto che Thomas stava in realtà baciando il manichino con le sue sembianze.

Thomas in pericolo di vita, si sospetta una lesione al cervello

Liam, dopo aver scoperto di aver frainteso tutta la situazione della sera prima, si sentirà ancora più in colpa per aver tradito Hope con Steffy. Nel frattempo, dando uno sguardo alle anticipazioni, per Thomas la situazione non sembrerà essere delle migliori.

Il ragazzo sarà in gravi condizioni e Finn dirà a Steffy e Ridge che potrebbe avere una lesione cerebrale. Thomas sarà quindi in pericolo di vita. Come andrà a finire questa story line? Per scoprirlo non resta che seguire tutti gli appuntamenti con la soap tv americana che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Per recuperare invece gli episodi già trasmessi, basterà collegarsi al sito Mediaset Infinity.