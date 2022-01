Questa edizione del Grande Fratello Vip è piena di colpi di scena. In queste ore è scoppiato il "copione-gate", lanciato direttamente dalla principessa Jessica Selassié. La gieffina ha raccontato ai suoi compagni di viaggio di aver beccato Delia Duran che nascondeva qualcosa nell'armadio, come se stesse leggendo dei fogli che non può far vedere a nessuno. Sul web i fan della trasmissione si sono già scatenati e sperano di scoprire presto il mistero di questo foglio nascosto. Di cosa si tratta?

Copione-Gate, Jessica scatena il caos al GF Vip

Non c'è mai pace al Grande Fratello Vip.

Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è sempre al centro dell'attenzione, ma questa volta è stata quest'ultima a far parlare di sé. Jessica Selassié sembra aver scoperto la modella venezuelana mentre leggeva un foglio misterioso nascosto nel suo armadio. A colpire in modo particolare la principessa è stato il fatto che la moglie di Belli avrebbe nascosto in fretta questo foglio e sarebbe sbiancata, proprio come se fosse stata beccata mentre faceva qualcosa di proibito.

Il racconto di Jessica

Manila Nazzaro, ascoltando il suo racconto, ha confermato che ultimamente vede degli atteggiamenti strani da parte della Duran. Jessica ha raccontato di aver visto Delia con una mano appoggiata all'armadio, mentre leggeva qualcosa che teneva nascosto dietro l'anta.

Quando si è resa conto di essere vista, secondo il racconto della principessa, sarebbe letteralmente sbiancata e avrebbe subito chiuso tutto. Quell'armadio era stato anche di Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, ma ora sarebbe "di proprietà" della modella, che potrebbe custodire al suo interno un segreto.

Jessica e Manila puntano il dito contro Delia: 'Secondo me nasconde qualcosa'

Confidandosi con Manila Nazzaro, Jessica ha trovato un'ottima alleata. L'ex Miss Italia ha confermato di aver visto strani atteggiamenti da parte della Duran, come se non fosse la prima volta che si comporta così. "Secondo me nasconde qualcosa" ha dichiarato.

I concorrenti di questa edizione iniziano a manifestare qualche dubbio nei confronti della moglie di Alex Belli, nonostante l'abbiano accolta con grande calore. Tra le ipotesi più gettonate, quella sulla possibilità che in quell'armadio ci sia nascosto un vero e proprio copione, che ogni tanto Delia va a studiare per continuare a mandare avanti la trasmissione.

Delia Duran dimentica Alex Belli con Gianluca Costantino

Tra gli strani atteggiamenti che hanno notato i concorrenti del Grande Fratello Vip, ci sarebbe anche un repentino cambio di idee nei confronti della sua vita sentimentale. L'ingresso di Gianluca Costantino ha risvegliato l'animo di Delia Duran, che è passata in poche ore dai pianti disperati alla voglia di libertà e di lasciarsi il passato alle spalle. Durante la notte la moglie di Belli si è letteralmente scatenata, tra le braccia del nuovo arrivato.